Жители Краснодарского края 19 августа смогут увидеть в небе «Осетровую луну»: что это такое?

19 августа в небе над Кубанью взойдет «Осетровая луна» — сочетание Суперлуния и «Голубой луны»

«РБК Life» сообщил, что 19 августа жители Краснодарского края смогут наблюдать в небе «Осетровую Луну». Это сочетание Суперлуния и «Голубой луны».

Суперлуние произойдет в 21:26 по московскому времени. Эти явления могут возникать три-четыре раза в год. Обычно они появляются последовательно. В 2024 году ожидается четыре Суперлуния: 19 августа, 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.



По данным СМИ, сочетание суперлуний и голубых лун очень редкое. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет, хотя в среднем это случается каждые десять лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.

Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты луны.



«Голубая луна» — это либо третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне (сезонная «Голубая луна»), либо второе полнолуние в календарном месяце (месячная «Голубая луна»).



«Осетровая луна» — это одно из полнолуний, которое происходит в августе. Название связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в крупных водоемах.