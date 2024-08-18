Жители Краснодарского края 19 августа смогут увидеть в небе «Осетровую луну»: что это такое?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

19 августа в небе над Кубанью взойдет «Осетровая луна» — сочетание Суперлуния и «Голубой луны»

«РБК Life» сообщил, что 19 августа жители Краснодарского края смогут наблюдать в небе «Осетровую Луну». Это сочетание Суперлуния и «Голубой луны».

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Суперлуние произойдет в 21:26 по московскому времени. Эти явления могут возникать три-четыре раза в год. Обычно они появляются последовательно. В 2024 году ожидается четыре Суперлуния: 19 августа, 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

По данным СМИ, сочетание суперлуний и голубых лун очень редкое. Промежуток между такими событиями может достигать 20 лет, хотя в среднем это случается каждые десять лет. Следующая пара таких лун ожидается в январе и марте 2037 года.

Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты луны.

«Голубая луна» — это либо третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне (сезонная «Голубая луна»), либо второе полнолуние в календарном месяце (месячная «Голубая луна»).

«Осетровая луна» — это одно из полнолуний, которое происходит в августе. Название связано с индейскими племенами, которые в это время года ловили осетров в крупных водоемах.

Напомним, что с 12 по 13 августа жители Краснодара могли увидеть в небе метеорный поток Персеиды.

Как писали Юга.ру,  Роскосмос показал с орбиты Красную Поляну, дагестанскую крепость и ветряки.

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