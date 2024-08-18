В Сочи с 20 августа подорожает проезд в общественном транспорте

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Власти Сочи повысят стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах

Дептранс Сочи сообщил, что с 20 августа на курорте повысят цены на проезд в общественном транспорте. Это связано с подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонтом подвижного состава, а также повышением зарплат водителям.

В Краснодаре отменили подвоз учеников к школам:

Стоимость проезда на городских маршрутах:

  • разовый билет — 40 рублей.

По транспортной карте «Пальма»:

  • 50 поездок — 1950 рублей;
  • 100 поездок — 3800 рублей.

По транспортной карте «Школьника» и «Студента»:

  • не более 50 поездок — 20 рублей (скидка 50%).

Стоимость проезда на пригородных и смежных межрегиональных маршрутах:

  • разовый билет — 4,02 рубля за пассажиро-километр.

По транспортной карте «Пальма»:

  • 50 поездок в месяц — 3,98 рублей за пассажиро-километр;
  • 100 поездок в месяц — 3,9 рубля за пассажиро-километр.

По карте «Школьника» и «Студента»:

  • не более 50 поездок — 2,01 рубля за пассажиро-километр.

Перевозка багажа на всех маршрутах обойдется в 40 рублей за место.

Подробную информацию о тарифах разместят в салонах автобусов и на сайте администрации Сочи во вкладке департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, что в Сочи с 1 июля курсирует круглосуточный автобус №105А «Аэропорт — Сочи».

Как писали Юга.ру, в Сочи запустят 26 новых автобусов на экологичном топливе.

Город Курорты и туризм Общественный транспорт Сочи Транспорт Цены

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В Сочи с 20 августа подорожает проезд в общественном транспорте
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