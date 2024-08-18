В Сочи с 20 августа подорожает проезд в общественном транспорте
Власти Сочи повысят стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах
Дептранс Сочи сообщил, что с 20 августа на курорте повысят цены на проезд в общественном транспорте. Это связано с подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонтом подвижного состава, а также повышением зарплат водителям.
В Краснодаре отменили подвоз учеников к школам:
Стоимость проезда на городских маршрутах:
- разовый билет — 40 рублей.
По транспортной карте «Пальма»:
- 50 поездок — 1950 рублей;
- 100 поездок — 3800 рублей.
По транспортной карте «Школьника» и «Студента»:
- не более 50 поездок — 20 рублей (скидка 50%).
Стоимость проезда на пригородных и смежных межрегиональных маршрутах:
- разовый билет — 4,02 рубля за пассажиро-километр.
По транспортной карте «Пальма»:
- 50 поездок в месяц — 3,98 рублей за пассажиро-километр;
- 100 поездок в месяц — 3,9 рубля за пассажиро-километр.
По карте «Школьника» и «Студента»:
- не более 50 поездок — 2,01 рубля за пассажиро-километр.
Перевозка багажа на всех маршрутах обойдется в 40 рублей за место.
Подробную информацию о тарифах разместят в салонах автобусов и на сайте администрации Сочи во вкладке департамента транспорта и дорожного хозяйства.