На краснодарской улице Калинина станет меньше мест для стоянки транспорта

Краснодарский край

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  • С 9 сентября 2024 г. будет запрещена остановка транспорта на чётной стороне улицы Калинина (на фото – справа) © Скриншот сайта maps.google.com
    С 9 сентября 2024 г. будет запрещена остановка транспорта на чётной стороне улицы Калинина (на фото – справа) © Скриншот сайта maps.google.com

С 9 сентября будет запрещена стоянка и остановка автотранспорта на отрезке улицы Калинина от КубГАУ до трамвайной развилки

Краснодарский департамент транспорта и дорожного хозяйства объявил об изменении в схеме дорожного движения на улице Калинина. С 9 сентября будет полностью запрещена стоянка и остановка автотранспорта на четной стороне этой улицы на 550-метровом отрезке от улицы имени Академика Трубилина до Каляева.

«Ограничения вводятся <...> для исключения стоянки транспорта на проезжей части, что может создавать помехи другим участникам движения», — заявили в ведомстве.

Ранее на этой неделе в Краснодаре начали обустраивать бульвар имени Кирилла Россинского и провели пресс-конференцию, где рассказали, как школьникам добираться на учебу после отмены школьных автобусов.

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