На краснодарской улице Калинина станет меньше мест для стоянки транспорта

С 9 сентября будет запрещена стоянка и остановка автотранспорта на отрезке улицы Калинина от КубГАУ до трамвайной развилки

Краснодарский департамент транспорта и дорожного хозяйства объявил об изменении в схеме дорожного движения на улице Калинина. С 9 сентября будет полностью запрещена стоянка и остановка автотранспорта на четной стороне этой улицы на 550-метровом отрезке от улицы имени Академика Трубилина до Каляева.

«Ограничения вводятся <...> для исключения стоянки транспорта на проезжей части, что может создавать помехи другим участникам движения», — заявили в ведомстве.