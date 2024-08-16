В Краснодаре начали благоустраивать бульвар Кирилла Россинского

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

В Краснодаре на бульваре Кирилла Россинского заменят детскую площадку, обустроят пешеходные дорожки и поставят тренажёры с лавочками

15 августа мэрия Краснодара сообщила о начале благоустройства бульвара Кирилла Россинского. Там заменят детскую площадку, обустроят пешеходные дорожки и поставят тренажёры с лавочками. Работы планируют завершить до 30 сентября 2024 года.

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Также мэрия собирается благоустроить сквер имени Палагина (улица Московская, 72) и Семейный бульвар, прилегающую территорию к зданию МЭЦ на Тюляева, 33 и территорию на Зиповской, 4/4. На это из краевого бюджета выделили 58 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в парке Кисловодска создадут «Лес ментального здоровья». На его территории установят таблички с мотивационными надписями для психологической поддержки.

Благоустройство Деньги Краснодар Парки

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