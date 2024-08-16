Лучшие пешеходная улица, двор и дог-френдли среда. ГК ТОЧНО получила три награды всероссийской премии

Сразу три проекта федерального девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) в Краснодарском крае стали лауреатами премии «Топ ЖК-2024»

Летний конкурс «Топ ЖК-2024» — часть всероссийской премии «Топ ЖК» — выявляет лучшие практики благоустройства отдельных элементов жилых комплексов: дворового пространства, озеленения, ландшафтного дизайна и т.п.

В 2024-м в конкурсе жилых комплексов-новостроек жюри рассмотрело более 500 заявок из 54 регионов России. Всего застройщики представили 282 проекта в 20 номинациях. В финал прошли 8 проектов из Краснодарского края, 3 из которых реализует ГК ТОЧНО. 14 августа в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса.

Жилой район «Патрики» взял серебро в номинации «Лучший мастер-план дворового пространства». Здесь ГК ТОЧНО построит гранд-аллею и локации для активного отдыха, большой пешеходный бульвар (300 метров) с ресторанами, летниками и крупными сетевыми магазинами, кино-фестивальной зоной, арт-объектами и двумя искусственными водоемами — краснодарскими «Патриаршими». Также вдоль гранд-аллеи представят все знаковые для города бизнесы: рестораны и кафе, магазины популярных сетевых брендов, бутики, торговые галереи и др.

Жилой квартал «Цветной бульвар» занял второе место в номинации «Лучшая пешеходная улица от застройщика внутри жилого комплекса». В центре проекта в Северском районе девелопер благоустраивает большой прогулочный бульвар для семейного отдыха протяженностью 460 метров. Более 1000 деревьев и кустарников украсят рекреационную зону с безопасными детскими игровыми и спортивными площадками, велодорожкой, фонтаном и зоной для мероприятий.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Микрорайон «Родные Просторы» получил диплом третьей степени в номинации «Лучшая дог-френдли среда от застройщика». На территории комплекса ГК ТОЧНО построила специальную площадку для выгула домашних питомцев. Ее оборудовали полосой препятствий с лестницами, змейками, колесом для тренировок и рампой. В каждом подъезде «Родных просторов» есть отдельные помещения с лапомойками.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

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ГК ТОЧНО реализует проекты по механизмам комплексного развития территорий, улучшая городскую среду и инфраструктуру. Ежегодно комплексы девелопера становятся лауреатами не только конкурса «Топ ЖК», но и других федеральных отраслевых премий.

Подробно с результатами летнего конкурса «Топ ЖК-2024» можно ознакомиться на сайте erzrf.ru.