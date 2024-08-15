Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Человек — швейцарский нож»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Человек — швейцарский нож» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киномания»
    Кадр из трейлера к фильму «Человек — швейцарский нож» © Скриншот видео с Rutube-канала «Киномания»

В Краснодаре 17 августа покажут трагикомедию с Дэниелом Рэдклиффом (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 17 августа показ трагикомедии «Человек — швейцарский нож». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Анастасией Радул.

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Главный герой Хэнк оказался в одиночестве на необитаемом острове. Находясь на грани самоубийства, он находит мёртвое тело. Вскоре Хэнк обнаруживает у трупа странные и разнообразные особенности.

Ленту в 2016 году сняли режиссёры Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван. Главные роли исполнили Пол Дано и Дэниел Рэдклифф. Фильм получил приз за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс».

«Этот фильм, наверное, единственный, о котором я могу очень долго говорить, отстаивая его место среди шедевров мирового кинематографа. Поэтому я выбрала его», — рассказала Анастасия Радул.

Начало в 18:00 по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость участия 500 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 16 августа за неделю до всероссийского старта покажут сатирический триллер «Идеальный лжец».

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Человек — швейцарский нож»
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