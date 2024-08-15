Адыгея провела больше 200 мероприятий на международном форуме «Россия»

Адыгея подвела итоги участия в международной выставке-форуме «Россия», которая работала на ВДНХ в Москве с ноября 2023-го по июль 2024-го

15 августа в Координационном центре главы Адыгеи обсудили итоги участия республике в международной выставке-форуме «Россия».

Гостями мероприятия стали волонтеры, представители общественных, национально-культурных организаций, работники образовательных учреждений, творческих коллективов, мастера художественных промыслов, работники СМИ — все, кто участвовал в работе регионального выставочного пространства.

От имени Главы Адыгеи Мурата Кумпилова зампредседатель Кабмина Адыгеи Махмуд Тлехас поприветствовал гостей и отметил: «У нас была отличная возможность представить всей стране лучшие достижения Адыгеи, показать, чем она живет сейчас и какие у неё перспективы. Мы постарались как можно больше рассказать о республике, о её истории, традициях, о культурном многообразии. Продемонстрировали её инвестиционный потенциал».

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За время работы форума на республиканском стенде прошли более 200 культурных и деловых мероприятий — творческие выступления, мастер-классы и т.д. Отдельные слова благодарности адресовали молодежи республики и Ассоциации студентов Адыгеи, обучающихся в вузах Москвы.

По информации министра экономического развития и торговли Адыгеи Заура Шеуджена, выставку на ВДНХ посещали школьники и студенты из республики. Представители региона поучаствовали в форумах, круглых столах, заседаниях и конференциях. Среди гостей экспозиции разыграли 10 туристических путевок в Адыгею.

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На церемонии награждения организаторов, участников, представителей профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, мастеров искусств и народных промыслов, работавших на стенде, отметили благодарностями главы Адыгеи, Госсовета-Хасэ, Министерства экономического развития и торговли республики, а также памятной медалью международной выставки-форума «Россия».

© Фото Алексея Гусева