В Краснодаре продолжаются плановые отключения света: 15 августа снова много адресов

В Краснодаре 15 августа проведут очередные отключения электроэнергии. Делимся списком адресов

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре отключат электричество 15 августа.

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С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах: Герцена, 136–148, 229–24, 136/1;

Бабушкина, 75–93;

Передерия, 132–150;

Проезд Луговой, 16–28, 23–35;

Брюсова, 10–16, 13–19;

Воровского, 7–11, 4–18;

Северная, 269–271, 273, 324, 320;

Аэродромная, 4, 21;

Победы, 57, 59, 60;

Шипкинская, 5, 17–23;

Безуленко, 17;

Белградская, 14–34;

1-я Сторожевая, 2–24, 1–13;

Сторожевая, 2–24;

Стременная, 1–27, 10–24;

Приморская, 2–20, 86, 22–46;

Жукова, 11–17;

Потемкина, 4–16, 3–15;

Уманская, 1–23, 6–20;

Кирилла Росинского, 41, 61, 63, 66;

Гастелло, 32–42, 26;

Ярославского, 1–17, 24–44, 2–22, 19–23, 26, 26/1;

1-й проезд Ярославского, 2–14, 1–13;

1-й проезд Гастелло, 4–10, 1–13;

2-й проезд Гастелло, 17–25, 4–14;

2-й проезд Ленинградский, 2–24, 1–11, 13;

Проезд Нестерова, 17–31, 18–30, 4–14, 1–13;

1-й проезд Нестерова, 1–15, 2–16;

2-й проезд Нестерова, 17–29, 18–36;

Нестерова, 25–47, 26–56, 4–24, 3–23;

Приморская, 22–46, 86;

Казачья, 7–19, 6–20;

Екатеринодарская, 1–15;

Можайского, 3–25, 4–30, 31–41, 36–64;

2-й проезд Волгоградский, 4–16, 7–29;

1-й проезд Волгоградский, 3–29;

Лазурная, 2–22;

1-й проезд Ленинградский, 16;

Волгоградская, 1–39;

Ленинградская, 2–22, 1–27, 21–33, 39–49, 24;

1-й проезд Димитрова, 3–31, 2–16;

Димитрова, 4–22;

1-я Гвардейская, 5;

Адыгейская Набережная, 81, 79–119;

Вишняковой, 5/2, 22–58, 23–49;

Стасова, 121;

2-й проезд Стасова, 3–35, 4–24;

Старокубанская, 1–11;

Новая, 63–69;

Суворова, 117–135, 50–52, 56, 58;

Базовская дамба, 3–29;

Салтыкова-Щедрина, 10–28, 17–39, 43;

Степная, 100;

Разина, 1–49, 22–46;

2-й проезд Айвазовского, 10–23, 13–25;

Коммунаров, 63–71, 57–59;

Гимназическая, 38–42, 79, 36;

Красноармейская, 52;

Красная, 56;

Гоголя, 76–78.