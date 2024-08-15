В Краснодаре продолжаются плановые отключения света: 15 августа снова много адресов
В Краснодаре 15 августа проведут очередные отключения электроэнергии. Делимся списком адресов
«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре отключат электричество 15 августа.
Власти Краснодара построят ливневый коллектор на Западном Обходе к 2025 году:
С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:
- Герцена, 136–148, 229–24, 136/1;
- Бабушкина, 75–93;
- Передерия, 132–150;
- Проезд Луговой, 16–28, 23–35;
- Брюсова, 10–16, 13–19;
- Воровского, 7–11, 4–18;
- Северная, 269–271, 273, 324, 320;
- Аэродромная, 4, 21;
- Победы, 57, 59, 60;
- Шипкинская, 5, 17–23;
- Безуленко, 17;
- Белградская, 14–34;
- 1-я Сторожевая, 2–24, 1–13;
- Сторожевая, 2–24;
- Стременная, 1–27, 10–24;
- Приморская, 2–20, 86, 22–46;
- Жукова, 11–17;
- Потемкина, 4–16, 3–15;
- Уманская, 1–23, 6–20;
- Кирилла Росинского, 41, 61, 63, 66;
- Гастелло, 32–42, 26;
- Ярославского, 1–17, 24–44, 2–22, 19–23, 26, 26/1;
- 1-й проезд Ярославского, 2–14, 1–13;
- 1-й проезд Гастелло, 4–10, 1–13;
- 2-й проезд Гастелло, 17–25, 4–14;
- 2-й проезд Ленинградский, 2–24, 1–11, 13;
- Проезд Нестерова, 17–31, 18–30, 4–14, 1–13;
- 1-й проезд Нестерова, 1–15, 2–16;
- 2-й проезд Нестерова, 17–29, 18–36;
- Нестерова, 25–47, 26–56, 4–24, 3–23;
- Приморская, 22–46, 86;
- Казачья, 7–19, 6–20;
- Екатеринодарская, 1–15;
- Можайского, 3–25, 4–30, 31–41, 36–64;
- 2-й проезд Волгоградский, 4–16, 7–29;
- 1-й проезд Волгоградский, 3–29;
- Лазурная, 2–22;
- 1-й проезд Ленинградский, 16;
- Волгоградская, 1–39;
- Ленинградская, 2–22, 1–27, 21–33, 39–49, 24;
- 1-й проезд Димитрова, 3–31, 2–16;
- Димитрова, 4–22;
- 1-я Гвардейская, 5;
- Адыгейская Набережная, 81, 79–119;
- Вишняковой, 5/2, 22–58, 23–49;
- Стасова, 121;
- 2-й проезд Стасова, 3–35, 4–24;
- Старокубанская, 1–11;
- Новая, 63–69;
- Суворова, 117–135, 50–52, 56, 58;
- Базовская дамба, 3–29;
- Салтыкова-Щедрина, 10–28, 17–39, 43;
- Степная, 100;
- Разина, 1–49, 22–46;
- 2-й проезд Айвазовского, 10–23, 13–25;
- Коммунаров, 63–71, 57–59;
- Гимназическая, 38–42, 79, 36;
- Красноармейская, 52;
- Красная, 56;
- Гоголя, 76–78.
Как писали Юга.ру, двухнедельное отключение горячей воды в Краснодаре перенесли на конец августа.
13 августа, 14:51Согласование графиков и найма сотрудников
Вице-президент «Ростелекома» признался, какие из своих задач он доверил бы искусственному интеллекту
Вчера, 13:39Прогнозы оправдались
В Сочи из-за сильного дождя затруднилось движение, а в море заметили смерч