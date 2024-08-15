В Краснодаре продолжаются плановые отключения света: 15 августа снова много адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 15 августа проведут очередные отключения электроэнергии. Делимся списком адресов

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре отключат электричество 15 августа.

Власти Краснодара построят ливневый коллектор на Западном Обходе к 2025 году:

С 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:

  • Герцена, 136–148, 229–24, 136/1;
  • Бабушкина, 75–93;
  • Передерия, 132–150;
  • Проезд Луговой, 16–28, 23–35;
  • Брюсова, 10–16, 13–19;
  • Воровского, 7–11, 4–18;
  • Северная, 269–271, 273, 324, 320;
  • Аэродромная, 4, 21;
  • Победы, 57, 59, 60;
  • Шипкинская, 5, 17–23;
  • Безуленко, 17;
  • Белградская, 14–34;
  • 1-я Сторожевая, 2–24, 1–13;
  • Сторожевая, 2–24;
  • Стременная, 1–27, 10–24;
  • Приморская, 2–20, 86, 22–46;
  • Жукова, 11–17;
  • Потемкина, 4–16, 3–15;
  • Уманская, 1–23, 6–20;
  • Кирилла Росинского, 41, 61, 63, 66;
  • Гастелло, 32–42, 26;
  • Ярославского, 1–17, 24–44, 2–22, 19–23, 26, 26/1;
  • 1-й проезд Ярославского, 2–14, 1–13;
  • 1-й проезд Гастелло, 4–10, 1–13;
  • 2-й проезд Гастелло, 17–25, 4–14;
  • 2-й проезд Ленинградский, 2–24, 1–11, 13;
  • Проезд Нестерова, 17–31, 18–30, 4–14, 1–13;
  • 1-й проезд Нестерова, 1–15, 2–16;
  • 2-й проезд Нестерова, 17–29, 18–36;
  • Нестерова, 25–47, 26–56, 4–24, 3–23;
  • Приморская, 22–46, 86;
  • Казачья, 7–19, 6–20;
  • Екатеринодарская, 1–15;
  • Можайского, 3–25, 4–30, 31–41, 36–64;
  • 2-й проезд Волгоградский, 4–16, 7–29;
  • 1-й проезд Волгоградский, 3–29;
  • Лазурная, 2–22;
  • 1-й проезд Ленинградский, 16;
  • Волгоградская, 1–39;
  • Ленинградская, 2–22, 1–27, 21–33, 39–49, 24;
  • 1-й проезд Димитрова, 3–31, 2–16;
  • Димитрова, 4–22;
  • 1-я Гвардейская, 5;
  • Адыгейская Набережная, 81, 79–119;
  • Вишняковой, 5/2, 22–58, 23–49;
  • Стасова, 121;
  • 2-й проезд Стасова, 3–35, 4–24;
  • Старокубанская, 1–11;
  • Новая, 63–69;
  • Суворова, 117–135, 50–52, 56, 58;
  • Базовская дамба, 3–29;
  • Салтыкова-Щедрина, 10–28, 17–39, 43;
  • Степная, 100;
  • Разина, 1–49, 22–46;
  • 2-й проезд Айвазовского, 10–23, 13–25;
  • Коммунаров, 63–71, 57–59;
  • Гимназическая, 38–42, 79, 36;
  • Красноармейская, 52;
  • Красная, 56;
  • Гоголя, 76–78.

Как писали Юга.ру, двухнедельное отключение горячей воды в Краснодаре перенесли на конец августа.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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