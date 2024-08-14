Пробки в Краснодаре: на улице Суворова ограничили движение. На дороге просел асфальт

Просадку на проезжей части улицы Суворова от Орджоникидзе до Мира обнаружили 14 августа

14 августа пресс-служба департамента транспорта Краснодара сообщила, что на проезжей части улицы Суворова от Орджоникидзе до Мира обнаружили просадку асфальта. Сейчас там обследуют ливневый коллектор, который находится под дорогой. При обнаружении дефектов на участке начнут восстановительные работы.

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Две полосы по Суворова закрыли для движения, после этого там образовалась пробка. Краснодарских водителей попросили быть внимательнее и использовать альтернативные маршруты.

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