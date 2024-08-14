Пробки в Краснодаре: на улице Суворова ограничили движение. На дороге просел асфальт

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала дептранса Краснодара https://t.me/deptrans_krd/511
    © Скриншот из телеграм-канала дептранса Краснодара https://t.me/deptrans_krd/511

Просадку на проезжей части улицы Суворова от Орджоникидзе до Мира обнаружили 14 августа

14 августа пресс-служба департамента транспорта Краснодара сообщила, что на проезжей части улицы Суворова от Орджоникидзе до Мира обнаружили просадку асфальта. Сейчас там обследуют ливневый коллектор, который находится под дорогой. При обнаружении дефектов на участке начнут восстановительные работы.

Тургеневский мост, Музыкальный и Восточный подъезд:

Две полосы по Суворова закрыли для движения, после этого там образовалась пробка.

Краснодарских водителей попросили быть внимательнее и использовать альтернативные маршруты.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что в Краснодаре на улице Постовой до конца лета ограничили проезд.

Как писали Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара ограничили движение автомобилей.

Автомобили Город Дороги Инфраструктура Краснодар Пробки Ремонт дорог Транспорт

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