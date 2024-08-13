Спрос на курорты Краснодарского края в бархатный сезон 2024 года вырос на 40%

По объему бронирований на бархатный сезон лидерами стали Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе

7 августа пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на статистику платформы Travelline сообщила, что в 2024 году в Краснодарском крае спрос на отдых в сентябре-октябре вырос на 40%. Цены при этом могут быть ниже на 15-30%, чем в июле-августе, в зависимости от выбранного курорта и объекта размещения.

По данным экспертов, в лидерах по объему бронирований: Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсе. Наибольший рост по сравнению с 2023 годом в Краснодарском крае показывает Анапа — на 45% бронирований в бархатный сезон.



Прирост бронирований по Сочи составляет 15%, в Геленджике 4%. Число бронирований отелей Туапсе сохраняется на уровне прошлого года.



В туроператоре заявили, что проживание в отеле в Сочи в бархатный сезон обойдется почти в 83 тыс. рублей на 9 дней, в Анапе — в 80,8 тыс. рублей, в Геленджике — в 92,3 тыс. рублей.