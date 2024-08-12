Двухнедельное отключение горячей воды в Краснодаре перенесли на конец августа
Десятки улиц Краснодара останутся без горячей воды с 26 августа по 8 сентября. Ранее ресурс планировали отключить 12 августа
93.RU сообщили, что с 12 по 25 августа у тысячи жителей Краснодара должны были отключить воду из-за профилактических работ на котельной РОК-1. Об этом предупредили в МЦУ города, но через время пост удалили, а в комментариях заявили о переносе сроков.
Погода в Краснодарском крае:
В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» порталу рассказали, что в связи с задержкой поставки материалов ремонт котельной перенесли на конец августа.
Следовательно, с 26 августа по 8 сентября без горячей воды останутся улицы:
- 1-ое отделение учхоз Кубань, Советская, 1;
- 70-летия Октября, 1/1, 1/2, 1/5, к.5, 1/3 к.1 лит.1, 1/4, 1/6, 1/7, 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 26/1 к.В, 28, 30, 32, 34;
- Азовская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20;
- Алма-Атинская, 2, 2/3, 2/4, 2/5, 2 к.Б, Г, 2/16;
- Анапская, 22, 24, 26;
- Базовская, 156;
- Бершанской, 149, 220;
- Бойлерная, 1, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8А, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52А, 53А, 60, 62;
- Бородинская, 115;
- Буденного, 213;
- Лучко, 10;
- Бульварное кольцо, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12/17, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- Вавилова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 18/1, 18/2, 19, 19А, 20, 21;
- Виноградная, 62, 64;
- Гоголя, 17, 30, 60/2, 60/3, 67/1, 7 к. А, Б, Г;
- Доватора, 69, 71, 73, 80, 71;
- Думенко, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 21, 21/1, 27, 31, 33;
- Заполярная, 139;
- Калинина, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 13 (к. 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64), 13 к. 58, 14, 15, 1/16, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 76/1, 76/2, 78/1, 78/2, 100/3, 100/7, 100/9, 104;
- Киевская, 1, 3;
- Кирова, 183/2, 206, 214;
- Красная (Прикубанский округ), 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
- Краснознаменная, 1/2;
- Красных Партизан, 4/1, 4/3, 4/4, 6, 67/1, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111/1, 135, 155, 157, 159, 159/1, 161/1, 161/2, 161/3;
- Крымская, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
- Кузнечная, 98;
- Лукьяненко, 8 к.1, 10, 12 к.3, 12/1 к.4, 14, 16, 18 к.2, 24 к.7, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/6, 95/7, 95/9, 97, 101, 103, 105, 109, 111, 119А;
- Лучко, 1, 4, 6 к.3, 8 к.5, 10, 12 к.10, 14 к.9А, 16 к.4;
- Майский, 5, 7;
- Минская, 59;
- Мирный пр., 4/1, 6, 10, 12/1, 14;
- Новый пер., 8;
- Платановый бульвар, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17/1, 19/1, 19/2;
- Прикубанская, 2, 3, 3П, 4/1, 5, 5А, 6/1, 6/2, 7, 9, 9А;
- Рождественская набережная, 1, 1к. 6, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 31, 31/2, 29, 33, 35, 35 к.1, 37, 39, 41, 43, 45к.1, 51;
- Северная (с/т. Первенец Кубани), 699, 703, 702 стр. 2, 704;
- Северное СНТ, 698;
- Славянская, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 89;
- Сливовая, 178;
- Советская, 2, 7, 11, 15;
- Сочинская, 23, 25;
- Славянский проезд, 10;
- Темрюкская, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 74;
- Толбухина, 81, 85, 85/1, 87, 89, 91, 122;
- Учхоз Кубань, Красная, 12;
- Фадеева, 150, 158;
- Харьковская, 77/1, 81/1, 83/4, 83/6, 127;
- Чекистов пр-т, 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/4, 8, 8к1, 8/3, 8/4, 9, 9/1, 9/1 к.21Б, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26/3, 26/3, 26/4, 26/5, 27, 28, 29, 31, 31/2, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 34/1, 35, 36/1, 38, 42;
- Шифрина, 1 к: 1, 14, 14Б, 5, 7к.8;
- Яблоневая, 12, 38, 39.
Как писали Юга.ру, «Россети Кубани» вложат 11 млрд рублей в модернизацию энергосистемы Краснодарского края.