Двухнедельное отключение горячей воды в Краснодаре перенесли на конец августа

93.RU сообщили, что с 12 по 25 августа у тысячи жителей Краснодара должны были отключить воду из-за профилактических работ на котельной РОК-1. Об этом предупредили в МЦУ города, но через время пост удалили, а в комментариях заявили о переносе сроков.