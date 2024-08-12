«Звездный дождь»: жители Краснодара смогут увидеть в небе метеорный поток Персеиды

Пресс-служба Московского планетария сообщила , что жители всего Северного полушария Земли могут увидеть в небе метеорный поток Персеиды. Пик «звездного дождя» придется на ночь с 12 по 13 августа.

Название Персеиды произошло от созвездия «Персей», из которого вылетают «падающие звезды». Они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры. «Звездный дождь» в середине августа «проливается» с наибольшей силой. Метеорные потоки повторяются через год.

Наблюдать поток специалисты рекомендуют с полуночи до рассвета. Смотреть нужно будет на северо-восток. Отыскать созвездие «Персея» и вылетающие из него Персеиды можно, найдя на небе букву «W». Лучшие локации для наблюдения — это горы или места вдали от крупных городов (минимум 30 км от населенных пунктов).

В пресс-службе планетария отметили, что при ясных погодных условиях ожидается 100-120 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. В августе 2023 года жители Кубани также могли увидеть поток Персеиды. Тогда заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов пояснил Юга.ру:

«Какую часть кометного шлейфа мы по итогу пройдем — пока неизвестно. Иногда бывает до 600 метеоров в час, иногда 80. Необходимо помнить, что вы не увидите все 100-120 метеоров в течении часа. В определенный момент наступает максимум за семь ночных часов. В этот момент наступает полоса, когда высыпается много метеоров. Ярких из них будет максимум 10-20, но не сотня».