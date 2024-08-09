3000 рублей за перевод пенсии на карту банка: Уралсиб продлил акцию для пенсионеров

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YFnNY
Вся Россия

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Уралсиб продлил акцию «Признательность пенсионерам» до 30 января 2025 года: за перевод пенсии на карту «Мир» Уралсиба клиенты получат по 3000 рублей

Акция пройдет с 1 июля по 30 января 2025 года.

Для получения денежного бонуса нужно:

  • подать заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Уралсиба, Социальном фонде России, МФЦ или на сайте «Госуслуг»)
  • с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно получить первую пенсию на карту;
  • совершить одну покупку по карте на любую сумму.

Подарочные 3000 рублей придут на карту в месяце, следующем за месяцем поступления первой пенсии.

Что нужно краснодарцам для достойной жизни на пенсии:

Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Уралсиба или на новую карту «Почетный пенсионер», которую можно открыть в любом отделении банка.

Преимущества банковской карты «Почетный пенсионер»**:

  • бесплатные обслуживание и снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров;
  • доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей*;
  • кешбэк до 3% на ежедневные покупки***.

Подробности об акции можно узнать на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

* При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.
** Тарифы по карте «Почетный пенсионер».
*** Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».

Как писали Юга.ру, Уралсиб начал выплачивать до 7500 рублей за привлечение в банк бизнес-клиентов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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