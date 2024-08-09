3000 рублей за перевод пенсии на карту банка: Уралсиб продлил акцию для пенсионеров

Уралсиб продлил акцию «Признательность пенсионерам» до 30 января 2025 года: за перевод пенсии на карту «Мир» Уралсиба клиенты получат по 3000 рублей

Акция пройдет с 1 июля по 30 января 2025 года. Для получения денежного бонуса нужно: подать заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Уралсиба, Социальном фонде России, МФЦ или на сайте «Госуслуг»)

с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно получить первую пенсию на карту;

совершить одну покупку по карте на любую сумму.

Подарочные 3000 рублей придут на карту в месяце, следующем за месяцем поступления первой пенсии.

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Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Уралсиба или на новую карту «Почетный пенсионер», которую можно открыть в любом отделении банка. Преимущества банковской карты «Почетный пенсионер»**: бесплатные обслуживание и снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров;

доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей*;

кешбэк до 3% на ежедневные покупки***.

Подробности об акции можно узнать на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

* При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.

** Тарифы по карте «Почетный пенсионер».

*** Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».

Как писали Юга.ру, Уралсиб начал выплачивать до 7500 рублей за привлечение в банк бизнес-клиентов.