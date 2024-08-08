В Кисловодске проведут 20 бесплатных экскурсий, в том числе — по местам съемок «Чебурашки»

Ставропольский край

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  • Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой
    Кисловодск © Фото Марии Карагёзовой

Мэрия Кисловодска поделилась афишей мероприятий на август 2024 года. В списке 20 бесплатных экскурсии по городу (0+)

Пресс-служба мэрии Кисловодска опубликовала афишу мероприятий на август 2024 года. В программу вошли 20 бесплатных экскурсий.

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Жители и гости курорта смогут побывать на обзорных экскурсиях по городу «Знакомство с Кисловодском», «Современный Кисловодск», «Кисловодский променад» и «Архитектурный Кисловодск», пройтись по местам съемок фильма «Чебурашка», а также по маршруту «220 лет у источника Богатырского ключа».

Помимо этого, в августе на курорте организуют различные мастер-классы, фестивали, концерты, танцевальные, спортивные и музыкальные мероприятия. 

С подробной афишей можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в Кисловодске в подземных переходах откроют арт-галереи местных художников.

Как писали Юга.ру, на берегу Старого озера в Кисловодске планируют установить аналемматические солнечные часы.

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В Кисловодске проведут 20 бесплатных экскурсий, в том числе — по местам съемок «Чебурашки»
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