В Кисловодске проведут 20 бесплатных экскурсий, в том числе — по местам съемок «Чебурашки»

Мэрия Кисловодска поделилась афишей мероприятий на август 2024 года. В списке 20 бесплатных экскурсии по городу (0+)

Пресс-служба мэрии Кисловодска опубликовала афишу мероприятий на август 2024 года. В программу вошли 20 бесплатных экскурсий.

Жители и гости курорта смогут побывать на обзорных экскурсиях по городу «Знакомство с Кисловодском», «Современный Кисловодск», «Кисловодский променад» и «Архитектурный Кисловодск», пройтись по местам съемок фильма «Чебурашка», а также по маршруту «220 лет у источника Богатырского ключа».

Помимо этого, в августе на курорте организуют различные мастер-классы, фестивали, концерты, танцевальные, спортивные и музыкальные мероприятия.



С подробной афишей можно ознакомиться здесь.