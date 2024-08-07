В Краснодарском крае из-за аварии без воды остались более 56 тыс. жителей

В Апшеронском районе Кубани из-за аварии на магистральном водоводе без воды остались более 56 тыс. человек

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 6 августа без воды остались более 56 тыс. жителей Апшеронского района. Среди них 14 тыс. детей. Это связано с аварией на магистральном водоводе в районе села Черниговское.

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Под отключение попали станица Кабардинская и несколько сел и поселков: Апшеронское, Нефтегорское, Новополянское, Черниговское и Хадыженское.



В МЧС Кубани рассказали, что в Апшеронском районе находятся шесть заполненных резервуаров с водой. Для жителей организовали подвоз ресурса по заявкам.



На месте аварии работают специалисты и спецтехника. Когда жителям восстановят водоснабжение — не уточняется.