В Краснодарском крае из-за аварии без воды остались более 56 тыс. жителей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Апшеронском районе Кубани из-за аварии на магистральном водоводе без воды остались более 56 тыс. человек

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 6 августа без воды остались более 56 тыс. жителей Апшеронского района. Среди них 14 тыс. детей. Это связано с аварией на магистральном водоводе в районе села Черниговское.

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Под отключение попали станица Кабардинская и несколько сел и поселков: Апшеронское, Нефтегорское, Новополянское, Черниговское и Хадыженское.

В МЧС Кубани рассказали, что в Апшеронском районе находятся шесть заполненных резервуаров с водой. Для жителей организовали подвоз ресурса по заявкам.

На месте аварии работают специалисты и спецтехника. Когда жителям восстановят водоснабжение — не уточняется.

Ранее Юга.ру публиковали график плановых отключений воды в Краснодаре в августе. Посмотреть адреса и даты можно здесь.

Аварии Апшеронский район Водоснабжение ЖКХ МЧС Происшествия

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