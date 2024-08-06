В Краснодарском крае вновь растет заболеваемость коронавирусом. Сколько человек заразились в начале августа?

На Кубани за неделю выявили 213 случаев коронавируса. Самому старшему заболевшему 86 лет, а самому младшему — месяц

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 29 июля по 4 августа на Кубани выявили 213 случаев коронавируса. В числе заболевших более 80 мужчин и свыше 130 женщин. Самому старшему пациенту 86 лет, самому младшему — один месяц.

Всего за прошедшую неделю госпитализировали 64 жителя края. За этот же период выздоровели 175 человек.



Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:

Краснодар — выявили свыше 70 случаев;

Сочи — 35;

Новороссийск — 18;

Кущевский район — 10;

Армавир и Тимашевский район — по 12;

Успенский район — 7;

Горячий Ключ и Каневской район — по 5;

Ейский, Крымский, Тихорецкий районы — по 4;

Курганинский и Староминский районы — по 3;

Анапа, Ленинградский и Северский районы — по 2;

Геленджик, Абинский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Кавказский, Кореновский, Красноармейский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Славянский районы — по 1.

Неделей ранее, с 22 по 28 июля, специалисты выявили 196 случаев заражения, до этого — 155 случаев, а в начале июля — 93 случая.