В Краснодарском крае вновь растет заболеваемость коронавирусом. Сколько человек заразились в начале августа?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани за неделю выявили 213 случаев коронавируса. Самому старшему заболевшему 86 лет, а самому младшему — месяц

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 29 июля по 4 августа на Кубани выявили 213 случаев коронавируса. В числе заболевших более 80 мужчин и свыше 130 женщин. Самому старшему пациенту 86 лет, самому младшему — один месяц.

Всего за прошедшую неделю госпитализировали 64 жителя края. За этот же период выздоровели 175 человек.

Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:

  • Краснодар — выявили свыше 70 случаев;
  • Сочи — 35;
  • Новороссийск — 18;
  • Кущевский район — 10;
  • Армавир и Тимашевский район — по 12;
  • Успенский район — 7;
  • Горячий Ключ и Каневской район — по 5;
  • Ейский, Крымский, Тихорецкий районы — по 4;
  • Курганинский и Староминский районы — по 3;
  • Анапа, Ленинградский и Северский районы — по 2;
  • Геленджик, Абинский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Кавказский, Кореновский, Красноармейский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Славянский районы — по 1.

Неделей ранее, с 22 по 28 июля, специалисты выявили 196 случаев заражения, до этого — 155 случаев, а в начале июля — 93 случая.

Как писали Юга.ру, в начале 2024 года в Давосе обсудили болезнь, которая может обойти коронавирус по смертности.

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В Краснодарском крае вновь растет заболеваемость коронавирусом. Сколько человек заразились в начале августа?
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