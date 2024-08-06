В Краснодарском крае вновь растет заболеваемость коронавирусом. Сколько человек заразились в начале августа?
На Кубани за неделю выявили 213 случаев коронавируса. Самому старшему заболевшему 86 лет, а самому младшему — месяц
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что с 29 июля по 4 августа на Кубани выявили 213 случаев коронавируса. В числе заболевших более 80 мужчин и свыше 130 женщин. Самому старшему пациенту 86 лет, самому младшему — один месяц.
Всего за прошедшую неделю госпитализировали 64 жителя края. За этот же период выздоровели 175 человек.
Распределение новых заболевших коронавирусом по городам и районам Кубани:
- Краснодар — выявили свыше 70 случаев;
- Сочи — 35;
- Новороссийск — 18;
- Кущевский район — 10;
- Армавир и Тимашевский район — по 12;
- Успенский район — 7;
- Горячий Ключ и Каневской район — по 5;
- Ейский, Крымский, Тихорецкий районы — по 4;
- Курганинский и Староминский районы — по 3;
- Анапа, Ленинградский и Северский районы — по 2;
- Геленджик, Абинский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Кавказский, Кореновский, Красноармейский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Славянский районы — по 1.
Неделей ранее, с 22 по 28 июля, специалисты выявили 196 случаев заражения, до этого — 155 случаев, а в начале июля — 93 случая.
Как писали Юга.ру, в начале 2024 года в Давосе обсудили болезнь, которая может обойти коронавирус по смертности.