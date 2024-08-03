Убыток фирмы Абрамовича в Геленджике составил 5,8 млн рублей за 2023 год

Компания, учрежденная бизнесменом Романом Абрамовичем для управления отелями в Геленджике, нарастила и выручку, и расходы

2 августа «Коммерсантъ» обратил внимание на данные бизнес-аналитиков «СПАРК-Интерфакс», судя по которым учрежденное Романом Абрамовичем ООО «УК «Юг Эстейт» в 2023 году понесло убыток в 5,8 млн рублей при выручке в 111,6 млн рублей.

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В 2022 году доход бизнеса составил 60,2 млн рублей, а чистая прибыль — 178 тыс. рублей. За 2023 год чистые активы компании оценили в 30,9 млн рублей, годом ранее они составляли 27,8 млн. УК «Юг-Эстейт» была зарегистрирована в феврале 2021 года в Геленджике. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом. Бенефициар — Роман Абрамович, гендиректор — Мария Тарасевич.