Артисты краснодарской филармонии выступят в Чистяковской роще

Артисты «Маэстро» — солисты оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Кубани». У ансамбля разнообразный репертуар — от русских народных песен и классики до джаза и кантри.

Артисты выступали в городах Краснодарского края, Туле и Волгограде, на столичных сценах в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Белоруссии, Франции, Германии и других странах.



Начало концерта в 19:00. Вход свободный.