Артисты краснодарской филармонии выступят в Чистяковской роще

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ансамбль народных инструментов 3 августа даст бесплатный концерт под открытым небом (0+)

Краснодарская филармония анонсировала на 3 августа концерт ансамбля «Маэстро». Артисты филармонии выступят под открытым небом в парке «Чистяковская роща».

Артисты «Маэстро» — солисты оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Кубани». У ансамбля разнообразный репертуар — от русских народных песен и классики до джаза и кантри.

Макбет, Босх, Фигаро:

Артисты выступали в городах Краснодарского края, Туле и Волгограде, на столичных сценах в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Белоруссии, Франции, Германии и других странах.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, краснодарский театр Veritas покажет пластический спектакль «Фауст».

Афиша Краснодар Парки

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Артисты краснодарской филармонии выступят в Чистяковской роще
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