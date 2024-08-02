Артисты краснодарской филармонии выступят в Чистяковской роще
Ансамбль народных инструментов 3 августа даст бесплатный концерт под открытым небом (0+)
Краснодарская филармония анонсировала на 3 августа концерт ансамбля «Маэстро». Артисты филармонии выступят под открытым небом в парке «Чистяковская роща».
Артисты «Маэстро» — солисты оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Кубани». У ансамбля разнообразный репертуар — от русских народных песен и классики до джаза и кантри.
Макбет, Босх, Фигаро:
Артисты выступали в городах Краснодарского края, Туле и Волгограде, на столичных сценах в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Белоруссии, Франции, Германии и других странах.
Начало концерта в 19:00. Вход свободный.
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