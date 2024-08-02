В Абрау-Дюрсо отметят день рождения игристого вина

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

На берегу озера Абрау пройдет музыкальный фестиваль Light Weekend. Праздник посвящен дню рождения игристого вина (0+)

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило, что 3 августа в Абрау-Дюрсо пройдет фестиваль современной музыки — Light Weekend.

Праздник устраивают уже третий год подряд в честь дня рождения игристого вина. На фестивале выступят Feduk, Seville (Artik & Asti), Aнтоха МС и Chris Yank. 

«Сапы и лапы»:

Для гостей будет работать фуд-корт и бары. Организаторы напомнили, что проносить свои продукты и напитки на территорию фестиваля запрещено, однако с собой можно взять перекус (фрукты или орехи), детское питание, диетические продукты при наличии справки от врача.

Фестиваль пройдет на площади Александра II с 17:00 до 22:00. Взрослый билет стоит 3000 рублей, детский (с 8 до 13 лет) — 1700 рублей. Детям до 7 лет — бесплатно. 

Как писали Юга.ру, власти Адыгеи назвали даты проведения фестиваля адыгейского сыра в 2024 году.

Абрау-Дюрсо Курорты и туризм Музыка путешествия Фестивали

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