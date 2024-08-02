В Абрау-Дюрсо отметят день рождения игристого вина

Праздник устраивают уже третий год подряд в честь дня рождения игристого вина. На фестивале выступят Feduk, Seville (Artik & Asti), Aнтоха МС и Chris Yank.

Для гостей будет работать фуд-корт и бары. Организаторы напомнили, что проносить свои продукты и напитки на территорию фестиваля запрещено, однако с собой можно взять перекус (фрукты или орехи), детское питание, диетические продукты при наличии справки от врача.

Фестиваль пройдет на площади Александра II с 17:00 до 22:00. Взрослый билет стоит 3000 рублей, детский (с 8 до 13 лет) — 1700 рублей. Детям до 7 лет — бесплатно.