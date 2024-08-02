В Краснодаре у «Олимпа» откроется новая скейт-площадка

Площадка состоит из восьми модулей для катания на скейтборде, велосипедах, роликах или самокате. Здесь есть высокие горки от 2 до 5,5 метров, а также крутые и более пологие. Длина площадки — 34 метра.

Оборудование выполнено из дерева. Сейчас спортобъект находится на этапе приемки. В будущем здесь планируют создать второй этап площадки, где заниматься экстремальным спортом смогут и дети.



Ранее примерно в той же части парка 30-летия Победы — у начала «Тропы здоровья» на Береговой — уже был деревянный памп-трек, установленный там в середине 2010-х годов. К началу 2020-х он пришел в негодность, и его демонтировали.