В Краснодаре у «Олимпа» откроется новая скейт-площадка

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара krd.ru
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара krd.ru

Мэрия Краснодара рассказала о новой площадке для занятий экстремальными видами спорта

2 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о скором открытии площадки для занятий экстремальными видами спорта. Ее устанавливают у «Тропы здоровья» по улице Береговой вблизи Дворца спорта «Олимп».

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Площадка состоит из восьми модулей для катания на скейтборде, велосипедах, роликах или самокате. Здесь есть высокие горки от 2 до 5,5 метров, а также крутые и более пологие. Длина площадки — 34 метра.

Оборудование выполнено из дерева. Сейчас спортобъект находится на этапе приемки. В будущем здесь планируют создать второй этап площадки, где заниматься экстремальным спортом смогут и дети.

Ранее примерно в той же части парка 30-летия Победы — у начала «Тропы здоровья» на Береговой — уже был деревянный памп-трек, установленный там в середине 2010-х годов. К началу 2020-х он пришел в негодность, и его демонтировали.

Напомним, что в июне 2024 года под Ростовом-на-Дону запустили океанскую волну для обучения серфингу.

Как писали Юга.ру, в Сочи открыли 150 километров пешеходных и веломаршрутов.

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