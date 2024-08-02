В Краснодаре у «Олимпа» откроется новая скейт-площадка
Мэрия Краснодара рассказала о новой площадке для занятий экстремальными видами спорта
2 августа пресс-служба мэрии Краснодара сообщила о скором открытии площадки для занятий экстремальными видами спорта. Ее устанавливают у «Тропы здоровья» по улице Береговой вблизи Дворца спорта «Олимп».
Площадка состоит из восьми модулей для катания на скейтборде, велосипедах, роликах или самокате. Здесь есть высокие горки от 2 до 5,5 метров, а также крутые и более пологие. Длина площадки — 34 метра.
Оборудование выполнено из дерева. Сейчас спортобъект находится на этапе приемки. В будущем здесь планируют создать второй этап площадки, где заниматься экстремальным спортом смогут и дети.
Ранее примерно в той же части парка 30-летия Победы — у начала «Тропы здоровья» на Береговой — уже был деревянный памп-трек, установленный там в середине 2010-х годов. К началу 2020-х он пришел в негодность, и его демонтировали.