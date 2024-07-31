Краснодарцев приглашают на лекцию о самооценке и любви к себе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперт краснодарского проекта Renaissance расскажет, как научиться понимать себя (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 3 августа лекцию «Как культ любви к себе атакует нашу самооценку».

Участникам встречи расскажут, как не реагировать на призывы полюбить себя в медиапространстве, почему рекомендации и лозунги маркетологов, поп-психологов и коучей, лишь отдаляют человека от здорового отношения к себе.

Яркие краски и кубанские пейзажи:

«Наша приглашенная экспертка, студентка Московского института психоанализа и выпускница университета Австрии, прояснит, а еще покажет (через смешные мемы в том числе), что стоит за культом любви к себе, что с ним не так и как это исправить», — добавили организаторы.

Также спикер расскажет про упражнения и даст практические рекомендации, которые помогут лучше понимать себя.

Начало в 17:00. Входной билет стоит 550 рублей. Необходима предварительная регистрация. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу: улица Красная, 100. 

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают на фестиваль эмпатии и терапевтические кинопоказы.

Афиша Краснодар Лекции Психология

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию о самооценке и любви к себе
В Краснодарском крае Константину Бондареву нужна дорогостоящая реабилитация. Как ему помочь?
«Самый многострадальный»: аэропорт Краснодара попал в топ-15 удивительных авиагаваней России
Коровы на дорогах, нашествие стрекоз и пингвин в море: что возмутило и удивило жителей Краснодарского края
В Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику с сентября введут реверсивное движение
Родос, Миконос, Санторини: в 2025 году лайнер Astoria Grande впервые отправится в круиз из Сочи в Грецию

Лента новостей

От аквазоны до соседского центра
Сегодня, 12:12 Реклама
От аквазоны до соседского центра
Как на Западном обходе Краснодара строят «город в городе» (на примере микрорайона «Самолет»)
Краснодарцев призвали проголосовать за спасение векового дуба
Вчера, 17:27
Краснодарцев призвали проголосовать за спасение векового дуба
Краснодарцев 3 августа приглашают сдать вторсырье на переработку
29 июля, 18:26
Краснодарцев 3 августа приглашают сдать вторсырье на переработку

Реклама на сайте