Краснодарцев приглашают на лекцию о самооценке и любви к себе

Участникам встречи расскажут, как не реагировать на призывы полюбить себя в медиапространстве, почему рекомендации и лозунги маркетологов, поп-психологов и коучей, лишь отдаляют человека от здорового отношения к себе.

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 3 августа лекцию «Как культ любви к себе атакует нашу самооценку».

«Наша приглашенная экспертка, студентка Московского института психоанализа и выпускница университета Австрии, прояснит, а еще покажет (через смешные мемы в том числе), что стоит за культом любви к себе, что с ним не так и как это исправить», — добавили организаторы.

Также спикер расскажет про упражнения и даст практические рекомендации, которые помогут лучше понимать себя.

Начало в 17:00. Входной билет стоит 550 рублей. Необходима предварительная регистрация. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу: улица Красная, 100.