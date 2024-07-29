Краснодарцев приглашают обсудить творчество писателя Габриэля Гарсиа Маркеса

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Литературный вечер для поклонников писателя пройдет в чайной «Шаманика» 30 июля (16+)

Чайная «Шаманика» анонсировала на 30 июля встречу «Читаем вместе», посвященную колумбийскому писателю Габриэлю Гарсиа Маркесу.

«Мы собираемся, даём себе время познакомиться и привыкнуть друг к другу, завариваем чай, выбираем первое произведение и читаем вместе вслух», — поделились подробностями организаторы.

Макбет, Босх, Фигаро:

После чтения пройдет обсуждение в свободной форме — каждый участник сможет поделиться своим видением замысла автора и личными впечатлениями. В конце вечера также состоится кинопоказ экранизации одного из произведений Маркеса.

Начало в 19:00. Вход за донейшн — добровольное пожертвование. Чайная «Шаманика» находится по адресу: улица Митрофана Седина, 17.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом советский фильм-скандал «Маленькая Вера».

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Краснодарцев приглашают обсудить творчество писателя Габриэля Гарсиа Маркеса
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