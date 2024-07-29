Краснодарцев приглашают обсудить творчество писателя Габриэля Гарсиа Маркеса

Литературный вечер для поклонников писателя пройдет в чайной «Шаманика» 30 июля (16+)

«Мы собираемся, даём себе время познакомиться и привыкнуть друг к другу, завариваем чай, выбираем первое произведение и читаем вместе вслух», — поделились подробностями организаторы.

После чтения пройдет обсуждение в свободной форме — каждый участник сможет поделиться своим видением замысла автора и личными впечатлениями. В конце вечера также состоится кинопоказ экранизации одного из произведений Маркеса.

Начало в 19:00. Вход за донейшн — добровольное пожертвование. Чайная «Шаманика» находится по адресу: улица Митрофана Седина, 17.