Краснодарцев приглашают обсудить творчество писателя Габриэля Гарсиа Маркеса
Литературный вечер для поклонников писателя пройдет в чайной «Шаманика» 30 июля (16+)
Чайная «Шаманика» анонсировала на 30 июля встречу «Читаем вместе», посвященную колумбийскому писателю Габриэлю Гарсиа Маркесу.
«Мы собираемся, даём себе время познакомиться и привыкнуть друг к другу, завариваем чай, выбираем первое произведение и читаем вместе вслух», — поделились подробностями организаторы.
Макбет, Босх, Фигаро:
После чтения пройдет обсуждение в свободной форме — каждый участник сможет поделиться своим видением замысла автора и личными впечатлениями. В конце вечера также состоится кинопоказ экранизации одного из произведений Маркеса.
Начало в 19:00. Вход за донейшн — добровольное пожертвование. Чайная «Шаманика» находится по адресу: улица Митрофана Седина, 17.
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