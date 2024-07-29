На перекрестке напротив краснодарского «Баскет-холла» запретят останавливаться автомобилям

Краснодарский край

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  • Участок улицы им. Соколова: на котором с 16 августа 2024 г. запрещена стоянка и остановка транспорта © Скриншот сайта Google.com/maps
    Участок улицы им. Соколова: на котором с 16 августа 2024 г. запрещена стоянка и остановка транспорта © Скриншот сайта Google.com/maps

16 августа вступит в силу запрет на стоянку и остановку автотранспорта на небольшом участке краснодарской улицы им. Соколова

Мэрия Краснодара объявила о том, что с 16 августа автомобилям будет запрещена стоянка и остановка напротив дома №82 по улице им. Соколова. Место, о котором идет речь, расположено немного не доезжая до «Баскет-холла» от «Красной площади» — улица Соколова здесь образует достаточно необычный перекресток с Дзержинского, а в самом доме №82 расположен ресторан «Макароны».

Как сообщает пресс-релиз, специалисты краснодарского департамента транспорта и дорожного хозяйства вводят ограничения во имя безопасности движения, поскольку «припаркованный на проезжей части транспорт создаёт заторы и помехи другим участникам дорожного движения».

  • Схема запретов на стоянку и остановку с 16 августа 2024 г. Любопытно, что нижний участок из отмеченных на схеме красным представляет собой частную парковку со шлагбаумами © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru
    Схема запретов на стоянку и остановку с 16 августа 2024 г. Любопытно, что нижний участок из отмеченных на схеме красным представляет собой частную парковку со шлагбаумами © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru

Как писали Юга.ру, с 29 июля до конца лета будет частично перекрыта еще одна улица в Краснодаре — Постовая.

ГИБДД Дороги Краснодар

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