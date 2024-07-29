На перекрестке напротив краснодарского «Баскет-холла» запретят останавливаться автомобилям

16 августа вступит в силу запрет на стоянку и остановку автотранспорта на небольшом участке краснодарской улицы им. Соколова

Мэрия Краснодара объявила о том, что с 16 августа автомобилям будет запрещена стоянка и остановка напротив дома №82 по улице им. Соколова. Место, о котором идет речь, расположено немного не доезжая до «Баскет-холла» от «Красной площади» — улица Соколова здесь образует достаточно необычный перекресток с Дзержинского, а в самом доме №82 расположен ресторан «Макароны».

Как сообщает пресс-релиз, специалисты краснодарского департамента транспорта и дорожного хозяйства вводят ограничения во имя безопасности движения, поскольку «припаркованный на проезжей части транспорт создаёт заторы и помехи другим участникам дорожного движения».