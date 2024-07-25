ГК ТОЧНО в новом сезоне выступила партнером ФК «Краснодар»

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО (владелец Николай Амосов) и ФК «Краснодар» продлили партнерский договор. Федеральный девелопер поддерживает футболистов российской премьер-лиги третий сезон подряд

ГК ТОЧНО и ФК «Краснодар» начали сотрудничество в 2022 году. Тогда логотип федерального девелопера можно было увидеть на медиаэкранах, диджитал-билбордах и LED-бортах на домашних матчах клуба РПЛ.

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Через год логотип ТОЧНО также появился на форме игроков высшего дивизиона ФК «Краснодар». В сезоне 23/24 клуб увеличил число своих побед и стал серебряным призером чемпионата России по футболу. 

В 2024 году представители ГК ТОЧНО и ФК «Краснодар» сообщили о продлении партнерского договора под лозунгом: «Третий сезон вместе».

«Коллаборации с сильными партнерами и активная поддержка спорта и здорового образа жизни — одни из приоритетов в социальной политике нашей компании. Мы верим, что логотип ТОЧНО приносит удачу. Желаем команде «Краснодара» новых побед и долгожданного золота на чемпионате России по футболу», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Напомним, что первый тур сезона 2024/ 2025 стартовал 20 июля. Тогда «быки» сыграли вничью с ФК «Ахмат» в Грозном. 28 июля краснодарская команда разыграет мяч с ФК «Динамо Махачкала» в домашнем матче.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как писали Юга.ру, в июле 2024 года ГК ТОЧНО построила в Краснодаре еще одну инклюзивную спортплощадку.

ГК ТОЧНО Краснодар РПЛ Спорт Стадион ФК «Краснодар» Строительство ФК «Краснодар» Футбол

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