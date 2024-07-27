На Азовском море Краснодарского края пройдет фестиваль «Лоза и муза»

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В Ейском районе Краснодарского края с 4 по 8 сентября в девятый раз пройдет музыкально-эногастрономический фестиваль «Лоза и муза» (16+)

Организаторы фестиваля «Лоза и муза» анонсировали девятый праздник музыки, литературного творчества и виноделия. Он пройдет с 4 по 8 сентября на косе Долгой станицы Должанской Ейского района.

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Общение участников пройдет в трёх форматах: конкурс песен, выступления по заявкам и вечерние круги у костра на берегу моря, где каждый желающий может презентовать своё творчество. Также запланированы мастер-классы и творческие встречи, дегустации, ярмарка, уроки живописи, занятия арт-терапией, семинары, конференции, спортивные мероприятия и многое другое.

Впервые фестиваль «Лоза и Муза» состоялся в сентябре 2016 года. В разное время событие посещали известные российские поэты-песенники.

Как писали Юга.ру, на пляже Благовещенской косы под Анапой с 6 по 8 сентября состоится музыкально-спортивный фестиваль «Компас».

Азовское море Афиша Вино Ейский район Литература Музыка Фестивали

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На Азовском море Краснодарского края пройдет фестиваль «Лоза и муза»
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