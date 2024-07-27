На Азовском море Краснодарского края пройдет фестиваль «Лоза и муза»

В Ейском районе Краснодарского края с 4 по 8 сентября в девятый раз пройдет музыкально-эногастрономический фестиваль «Лоза и муза» (16+)

Организаторы фестиваля «Лоза и муза» анонсировали девятый праздник музыки, литературного творчества и виноделия. Он пройдет с 4 по 8 сентября на косе Долгой станицы Должанской Ейского района.

Общение участников пройдет в трёх форматах: конкурс песен, выступления по заявкам и вечерние круги у костра на берегу моря, где каждый желающий может презентовать своё творчество. Также запланированы мастер-классы и творческие встречи, дегустации, ярмарка, уроки живописи, занятия арт-терапией, семинары, конференции, спортивные мероприятия и многое другое.

Впервые фестиваль «Лоза и Муза» состоялся в сентябре 2016 года. В разное время событие посещали известные российские поэты-песенники.