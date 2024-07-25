Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по числу детских банковских карт — аналитики

Аналитики зафиксировали, что родители юга России стали в два раза чаще оформлять дебетовые карты своим детям

25 июля пресс-служба Сбербанка сообщила, что на юге России детям от 6 до 13 лет родители стали чаще оформлять дебетовые карты. Причем, в последние годы выросло число таких карт в пользовании у детей до 10 лет.

По данным экспертов, также часто жители северных регионов во время отдыха на юге страны оформляют детям и подросткам бесплатные карты семи видов дизайна. В летний период на них приходится до 40%.

Заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева

«Мы проанализировали число выданных детских карт с начала 2023 года. И видим, что рост спроса на юге России и Северном Кавказе за год удвоился. В пятерку регионов по числу детских карт входят Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкария. Причем, есть традиционно пиковые месяцы: это время последних звонков в мае, отправление на оздоровительный отдых в июне-июле и начало нового учебного года в сентябре», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева.



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