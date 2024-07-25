Музей им. Фелицына приглашает на бесплатную лекцию об истории велоспорта Краснодара

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Встречу проведет кандидат исторических наук Анна Крюкова. Вход свободный (12+)

Историко-археологический музей им. Фелицына анонсировал на 27 июля лекцию «Спортивный Екатеринодар на колесах». 

Участникам расскажут о появлении и развитии велосипедного спорта, мотоциклизма и автомобилизма в Краснодаре, а также о том, как эти направления восхищали, пугали и будоражили общественность.

Камерный хор, оркестр и ансамбль народных инструментов:

Лекцию проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Анна Крюкова.

Начало в 11:00. Вход свободный. Требуется предварительная запись по телефону: 8 (861) 267-30-26 

Как писали Юга.ру, краснодарцев 29 июля приглашают на лекцию о творчестве Андрея Тарковского.

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