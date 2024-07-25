Музей им. Фелицына приглашает на бесплатную лекцию об истории велоспорта Краснодара
Встречу проведет кандидат исторических наук Анна Крюкова. Вход свободный (12+)
Историко-археологический музей им. Фелицына анонсировал на 27 июля лекцию «Спортивный Екатеринодар на колесах».
Участникам расскажут о появлении и развитии велосипедного спорта, мотоциклизма и автомобилизма в Краснодаре, а также о том, как эти направления восхищали, пугали и будоражили общественность.
Камерный хор, оркестр и ансамбль народных инструментов:
Лекцию проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Анна Крюкова.
Начало в 11:00. Вход свободный. Требуется предварительная запись по телефону: 8 (861) 267-30-26
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