Музей им. Фелицына приглашает на бесплатную лекцию об истории велоспорта Краснодара

Историко-археологический музей им. Фелицына анонсировал на 27 июля лекцию «Спортивный Екатеринодар на колесах».

Участникам расскажут о появлении и развитии велосипедного спорта, мотоциклизма и автомобилизма в Краснодаре, а также о том, как эти направления восхищали, пугали и будоражили общественность.