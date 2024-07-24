Приложение «Авито» снова доступно в App Store. Накануне оно пропало из сервиса

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Приложение сервиса объявлений «Авито» 24 июля вернулось в магазин приложений App Store, откуда пропало накануне

23 июля в СМИ появилась информация, что приложение онлайн-платформы объявлений «Авито» удалили из App Store. Тогда пресс-служба сервиса сообщила, что специалисты выясняют причины исчезновения мобильного софта из магазина.

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Пользователям рекомендовали не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». При этом в магазине Google Play интернет-сервис «Авито» оставался доступным для скачивания.

24 июля пресс-служба онлайн-платформы объявлений сообщила, что приложение снова доступно в App Store.

«Всё на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — написали в «Авито».

Как писали Юга.ру, Роскомнадзор планирует требовать данные у блогеров с аудиторией более тысячи человек в сутки. Эксперты заметили, что мера уведет рынок в серую зону.

Авито Интернет Технологии

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Приложение «Авито» снова доступно в App Store. Накануне оно пропало из сервиса
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