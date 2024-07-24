Приложение «Авито» снова доступно в App Store. Накануне оно пропало из сервиса

23 июля в СМИ появилась информация, что приложение онлайн-платформы объявлений «Авито» удалили из App Store. Тогда пресс-служба сервиса сообщила, что специалисты выясняют причины исчезновения мобильного софта из магазина.

Пользователям рекомендовали не удалять установленное приложение и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения». При этом в магазине Google Play интернет-сервис «Авито» оставался доступным для скачивания.

24 июля пресс-служба онлайн-платформы объявлений сообщила, что приложение снова доступно в App Store.

«Всё на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», — написали в «Авито».