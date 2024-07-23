Роскачество присвоило высшую категорию пляжу «Маяк» в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Роскачество классифицировало первый пляж, присвоив ему высшую категорию

23 июля РИА Новости со ссылкой на Роскачество сообщило, что ведомство классифицировало первый пляж. Им стал сочинский «Маяк», получивший высшую «синюю» категорию.

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Специалисты проверяют пляжи на соответствие 26 показателям, среди которых наличие спасательных станций, медпунктов, кабин для переодевания, урн, туалетов, душевых, пунктов питания, питьевых фонтанчиков, огороженных зон для купания. Также перед началом курортного сезона акваторию обследуют водолазы, а сам пляж убирают. 

Ранее флаги раздавало Минэкономразвития. В середине мая пресс-служба Сочи заявила, что в 2024 году 41 пляж курорта получил «Синий флаг». Эксперты учитывали чистоту морской воды, уровень сервиса, организацию безопасности и благоустройство территории.

Сертификацию пляжных территорий утвердило федеральное агентство по туризму в 2020 году. Аккредитованные организации присуждают одну из трех категорий: I — синий флаг, II — зеленый, III — желтый флаг. 

Как писали Юга.ру, в станице Динской под Краснодаром закрыли пляж пляж по рекомендации Роспотребнадзора.

Курорты и туризм отдых Пляжи Развлечения Сочи

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Роскачество присвоило высшую категорию пляжу «Маяк» в Сочи

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