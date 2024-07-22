Ехать больше часа: на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря 22 июля образовалась пробка в 14 км

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» 22 июля образовалась пробка протяженностью 14 км

22 июля в Краснодарском крае на пути к Чёрному морю снова образовался затор. Пробка на трассе М-4 «Дон» после Горячего Ключа достигла 14 км — с 1399-го по 1413-й км.

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На преодоление расстояния от станицы Пятигорской почти до села Молдовановка, согласно сервису «Яндекс Карты», у водителей уйдет 1 час 18 минут. На карте указано, что с утра там ведутся дорожные работы.

© Скриншот с сайта yandex.ru/maps

До этого постоять в пробке придется в районе Горячего Ключа. Путь с 1380-го по 1392-й км займет 16 минут.

© Скриншот с сайта yandex.ru/maps

По дороге от Черного моря затруднения в автомобильном движении на карте видны в районе Хребтового.