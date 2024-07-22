В Краснодарском крае сохраняется высокая опасность пожаров

На территории Кубани 22 июля действует штормовое предупреждение о чрезвычайной и высокой пожароопасности

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 22 июля в северо-западных, северо-восточных, местами в юго-восточных, центральных районах Кубани (исключая Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В регионе действует штормовое предупреждение.

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Также 22 июля местами в юго-восточных, юго-западных районах края и на Черноморском побережье (исключая Сочи) возможна высокая опасность пожаров четвертого класса.



В связи с этим спасатели региона рекомендуют соблюдать меры безопасности и в случае ЧС звонить: 112, 101, 01. О том, как вести себя во время опасности возникновения пожаров в городе, на природе или на трассе, можно прочитать здесь.