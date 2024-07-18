В общественном транспорте Кубани к 2026 году появятся электронные проездные

В ЗСК рассказали о внедрении электронных проездных билетов для льготников в общественном транспорте Краснодарского края к 2026 году

18 июля ТАСС со ссылкой на решение депутатов Законодательного собрания региона сообщил, что в Краснодарском крае к 2026 году планируют внедрить электронные проездные билеты в общественном транспорте для льготников.

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«Законопроект оптимизирует многие процессы: уйдут бумажные носители. Кто-то использовал, кто-то не использовал (проездные билеты), а денежные средства оплачивались. Это позволит экономить бюджет региона», — рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.



В Краснодарском крае 18 категорий граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Электронный проездной позволит отказаться от бумажных носителей, уменьшить затраты на обработку и учет данных, устранить предоставление недостоверной информации.



На реализацию законопроекта планируют выделить около 57 млн рублей в 2024 году, а в 2025-2026 годах — по 11 млн рублей.