В общественном транспорте Кубани к 2026 году появятся электронные проездные

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В ЗСК рассказали о внедрении электронных проездных билетов для льготников в общественном транспорте Краснодарского края к 2026 году

18 июля ТАСС со ссылкой на решение депутатов Законодательного собрания региона сообщил, что в Краснодарском крае к 2026 году планируют внедрить электронные проездные билеты в общественном транспорте для льготников.

В Краснодар привезли новый односекционный трамвай:

«Законопроект оптимизирует многие процессы: уйдут бумажные носители. Кто-то использовал, кто-то не использовал (проездные билеты), а денежные средства оплачивались. Это позволит экономить бюджет региона», — рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В Краснодарском крае 18 категорий граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Электронный проездной позволит отказаться от бумажных носителей, уменьшить затраты на обработку и учет данных, устранить предоставление недостоверной информации.

На реализацию законопроекта планируют выделить около 57 млн рублей в 2024 году, а в 2025-2026 годах — по 11 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае искусственный интеллект будет отслеживать загруженность остановок.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

Новости

В Краснодаре и Сочи откроют два вытрезвителя за 145 млн рублей
В общественном транспорте Кубани к 2026 году появятся электронные проездные
Этнокомплекс «Атамань» закрыли из-за жары
Темно и жарко. Жители сразу нескольких районов Геленджика остались без света на всю ночь
Житель Музыкального района Краснодара пожарил яичницу на солнце в 42-градусную жару
В Краснодаре будут отключать электричество до конца недели

Лента новостей

Реклама на сайте