В Краснодар привезли новый односекционный трамвай. До 2027 года на маршруты выйдут 90 новых вагонов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
    © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»

Представитель «Нового трамвая Краснодара» рассказал об односекционных трамваях, поставляемых в город

17 июля представитель «Нового трамвая Краснодара» сообщил Юга.ру, что в город привезли первый трамвай производства АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». Вагон доставили в Западное депо. Специалисты МУП «КТТУ» протестируют его, а после он сможет выйти на линию.

В Краснодаре строят трамвайную линию к Западному обходу:

«Современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным. Для краснодарцев мы закупаем трамваи с низким уровнем пола и широкими проходами, удобные для маломобильных групп населения и пассажиров с детьми. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования», — отметил гендиректор «Нового трамвая Краснодара» Игорь Васильев. 

В вагоне модели 71-628-01 предусмотрено 32 посадочных места, максимальная вместимость — 120 пассажиров. Расцветка ливреи соответствует принятой в Краснодаре схеме окраски общественного транспорта. Аналогичные модели эксплуатируют в Челябинске, Магнитогорске и Томске. 

В 2024 году в Краснодар привезут 20 таких вагонов. Все они выйдут на маршруты Западного депо, проходящие через трамвайный узел на улице Московской. 

Всего до конца 2026 года на городские линии выйдут 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.

  • © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
    © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
  • © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
    © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
  • © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
    © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
  • © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
    © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
  • © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»
    © Фото предоставлено представителем «Нового трамвая Краснодара»

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре у половины муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов нет кондиционеров.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

Новости

Изразцовые печи и лепнина. Краснодарцев приглашают на новую экскурсию по старинным квартирам
В буфете «Одного театра» краснодарцам покажут семейную комедию и триллер
В Краснодар привезли новый односекционный трамвай. До 2027 года на маршруты выйдут 90 новых вагонов
Жара 40 °С, пустые полки и отсутствие воды: в Новороссийске закрываются магазины из-за отключения света
В Адыгее на берегу реки Белой построят курорт с термальными бассейнами за 780 млн рублей
100 улиц без света и неработающие светофоры. В Краснодаре из-за отключений осложнилась ситуация на дорогах

Лента новостей

Реклама на сайте