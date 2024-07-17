Что делать, если вы не можете выплачивать кредит? 4 способа предупредить просрочку

Вся Россия

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  • Деньги в кошельке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в кошельке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В крупнейшем российском банке назвали 4 способа предупредить просрочку по кредиту

17 июля пресс-служба Сбербанка поделилась рекомендациями по предупреждению просрочки по кредитам. Вице-президент — директор департамента по работе с проблемными активами Сбера Кирилл Дёмин советует:

«Если ваш доход снизился или вот-вот снизится, если возникли непредвиденные финансовые трудности, и вы понимаете, что больше не можете погашать кредит по графику, сразу же обратитесь в свой банк и сообщите об этом».

По словам Дёмина, опасаться санкций со стороны банка не стоит, ведь кредитная оранизация заинтересована в погашении долга не меньше, чем заемщик. Интерес банка — урегулировать вопрос, не доводя до банкротства. Банкротство — последняя стадия, когда все остальные инструменты уже испробованы и не помогли. А банкротство в судебном порядке — сложная, длительная и дорогостоящая процедура и для банка, и для клиента.

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Всего эсперт выделил четыре меры предупреждения просрочки, самые распространенные из них — снижение ежемесячного платежа с увеличением срока кредита и кредитные каникулы (отсрочка погашения долга).

1. Ипотечные каникулы по 353-ФЗ 

По этой программе можно приостановить или снизить платежи по жилищному кредиту на срок до 6 месяцев, если ваша жизненная ситуация входит в указанный в законе перечень.Среди причин этопотеря работы, получение инвалидности I или II группы, больничный более двух месяцев подряд и другие, предусмотренные законом.

2. Кредитные каникулы по 353-ФЗ

Такие каникулы предполагают приостановление платежей по потребительским кредитам, кредитным картам или автокредитам. В этом варианте клиент должен подтвердить снижение дохода более чем на 30% или что он пострадал от ЧС.

3. Кредитные каникулы по 377-ФЗ

Это программа для военнослужащих и членов их семей. Она также позволяет приостановить платежи на срок, предусмотренный законом.

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4. Комплексное урегулирование

(на примере собственной программы Сбера, введенной в 2022 году)

Программа помогает людям с разными кредитами — потребительскими, на авто, ипотечными — и кредитными картами разных банков без ограничений по сумме и регионам выдачи.

Заемщик может снизить размер ежемесячного платежа и увеличить срок кредита либо оформить отсрочку погашения обязательств. Для участия в программе достаточно подать одну заявку, не обращаясь в каждый банк по отдельности. Обратившись к одному из кредиторов, предлагающих продукт «Комплексное урегулирование», человек получит решение сразу по всем кредитам.

По словам спикера, в 2023 году Сбер провел 6 тыс. комплексных урегулирований на общую сумму 2,9 млрд рублей, а за первое полугодие 2024 года — уже свыше 7 тыс. сделок почти на 3 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, по подсчетам аналитиков, почти половина жителей Краснодара получает от 80 тысяч рублей в месяц.

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