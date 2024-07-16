На Красной в Краснодаре проведут поэтический вечер в честь Маяковского. Точное место пока в секрете

Краснодарский край

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  • Улица Красная в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Улица Красная в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На улице Красной участники поэтического клуба «Птицы» прочитают стихи Владимира Маяковского. Точный адрес организаторы решили не указывать (12+)

Поэтический клуб «Птицы» анонсировал на 19 июля «Спонтанные чтения», посвященные 131-летию Владимира Маяковского. Авторы прочитают стихи поэта и собственные произведения.

Чтения пройдут на открытом воздухе на улице Красной. Организаторы намеренно не указывают точный адрес, чтобы сохранить эффект спонтанности.

Оркестр и тысячи свечей:

 «Этим летом мы ломаем стереотипы, чтобы вместе с вами попробовать выйти в люди по-настоящему спонтанно. Будем выступать, как уличные музыканты. Где свободное место найдем, там и будем читать», — подчеркнула одна из организаторов Ольга Плюснина.

Вход свободный. Начало в 20:00. Подробности можно уточнить в телеграм-канале клуба.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 июля состоится встреча антикнижного клуба для выгоревших, работающих и ленивых.

Афиша Краснодар Поэзия

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