На Красной в Краснодаре проведут поэтический вечер в честь Маяковского. Точное место пока в секрете
На улице Красной участники поэтического клуба «Птицы» прочитают стихи Владимира Маяковского. Точный адрес организаторы решили не указывать (12+)
Поэтический клуб «Птицы» анонсировал на 19 июля «Спонтанные чтения», посвященные 131-летию Владимира Маяковского. Авторы прочитают стихи поэта и собственные произведения.
Чтения пройдут на открытом воздухе на улице Красной. Организаторы намеренно не указывают точный адрес, чтобы сохранить эффект спонтанности.
Оркестр и тысячи свечей:
«Этим летом мы ломаем стереотипы, чтобы вместе с вами попробовать выйти в люди по-настоящему спонтанно. Будем выступать, как уличные музыканты. Где свободное место найдем, там и будем читать», — подчеркнула одна из организаторов Ольга Плюснина.
Вход свободный. Начало в 20:00. Подробности можно уточнить в телеграм-канале клуба.
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