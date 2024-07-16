На Красной в Краснодаре проведут поэтический вечер в честь Маяковского. Точное место пока в секрете

Поэтический клуб «Птицы» анонсировал на 19 июля «Спонтанные чтения», посвященные 131-летию Владимира Маяковского. Авторы прочитают стихи поэта и собственные произведения. Чтения пройдут на открытом воздухе на улице Красной. Организаторы намеренно не указывают точный адрес, чтобы сохранить эффект спонтанности.

«Этим летом мы ломаем стереотипы, чтобы вместе с вами попробовать выйти в люди по-настоящему спонтанно. Будем выступать, как уличные музыканты. Где свободное место найдем, там и будем читать», — подчеркнула одна из организаторов Ольга Плюснина.

Вход свободный. Начало в 20:00. Подробности можно уточнить в телеграм-канале клуба.