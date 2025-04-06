К 2030 году под Новороссийском планируют построить новую дорогу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Росавтодоре рассказали о строительстве новых дорог к 2030 году. Одна из них появится под Новороссийском

1 апреля пресс-служба Росавтодора сообщила о строительстве 30 новых дорог к 2030 году. Одну из них планируют благоустроить в Краснодарском крае под Новороссийском. 

Это будет трасса в обход поселка Верхнебаканского примерно в 15 километрах от города.

В Краснодаре нашли подрядчика для ремонта Тургеневского моста, но это не точно:

«Всего в ближайшие шесть лет планируется построить не менее 50 обходов. Из них 31 реализует наше ведомство, пять — ГК «Автодор», а 14 — регионы», — рассказали в Росавтодоре.

Как будет выглядеть дорога на карте — пока неизвестно.

Напомним, что на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы. Они должны решить проблему летних пробок.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта составляла 2,6 млрд рублей.

Автомобили Благоустройство Дороги Инфраструктура Новороссийск Строительство Транспорт

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