К 2030 году под Новороссийском планируют построить новую дорогу
В Росавтодоре рассказали о строительстве новых дорог к 2030 году. Одна из них появится под Новороссийском
1 апреля пресс-служба Росавтодора сообщила о строительстве 30 новых дорог к 2030 году. Одну из них планируют благоустроить в Краснодарском крае под Новороссийском.
Это будет трасса в обход поселка Верхнебаканского примерно в 15 километрах от города.
В Краснодаре нашли подрядчика для ремонта Тургеневского моста, но это не точно:
«Всего в ближайшие шесть лет планируется построить не менее 50 обходов. Из них 31 реализует наше ведомство, пять — ГК «Автодор», а 14 — регионы», — рассказали в Росавтодоре.
Как будет выглядеть дорога на карте — пока неизвестно.
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