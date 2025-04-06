Молочка, овощи и рыба. В Краснодаре за неделю подорожали некоторые продукты

В Краснодаре повысились цены на продукты питания. Узнали на какие и на сколько

Управление цен и тарифов опубликовало на сайте мэрии Краснодара данные об изменении стоимости товаров первой необходимости. Они сравнили цены на продукты питания на 25 марта и 1 апреля.



За неделю больше всего подорожал килограмм обезжиренного творога — на 9,7%. В среднем он стоит 372,05 рубля, а максимальная стоимость составляет 528 рублей. Цена за килограмм картофеля выросла на 6,8%, а сметаны 20% жирности — на 6,6%.

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Что еще подорожало? капуста белокочанная 1 кг — на 3,3%;

гречка 1 кг — на 3,1%;

рыба мороженая неразделанная (лемона, камбала, путассу, минтай, треска, хек и сайда) 1 кг — на 2,9%;

свинина, кроме бескостной 1 кг — на 2,3%;

черный чай 1 кг — на 2,3%;

лук репчатый — на 2,3%;

подгузники 1 шт — на 2,2%;

морковь 1 кг — на 1,8%;

яблоки 1 кг — на 1,5%. Напомним, что в Краснодаре в начале 2025 года больше всего повысились цены на водку, яйца и лук.