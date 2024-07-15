Снова пробки к Черному морю: затор в 33 км возник 15 июля на трассе М-4 в сторону побережья

В районе Горячего Ключа по дороге к побережью Черного моря образовалась пробка в 33 км

15 июля на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа образовался большой затор. Пробка в сторону Черноморского побережья достигла 33 км — от 1378-го по 1411-й км.

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Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», преодолеть проблемный участок от станицы Саратовской почти до села Молдовановка автомобилисты смогут только за три часа.

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