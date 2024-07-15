Условия семейной ипотеки обновились. Адыгея возглавила топ регионов, где программа по-прежнему доступна семьям с двумя детьми — исследование

Адыгея, Вся Россия

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Аналитики сервиса по поиску недвижимости оценили спрос на новостройки в регионах, которые попадают под расширенные условия «Семейной ипотеки»

10 июля Министерство финансов России продлило «Семейную ипотеку» и озвучило ее новые правила. Теперь программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет или ребенок с инвалидностью любого возраста.

Ставка по программе — 6% (в том числе и для жителей Дальнего Востока). Первоначальный взнос — минимум 20% от стоимости жилья. Максимальный размер кредита — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для остальных регионов.

Есть и категории семей с двумя несовершеннолетними детьми, для которых «Семейная ипотека» при покупке квартиры в новостройке остается доступной. Во-первых, это семьи, проживающие в городах с населением до 50 тысяч человек, а во-вторых, семьи из регионов с низким объемом строительства или с индивидуальной программой развития.

Эксперты «Домклик» оценили спрос на квартиры в новостройках и на «Семейную ипотеку» в целом в регионах, описанных абзацем выше. В исследовании привели данные об объеме предложения на первичном рынке и стоимости квадратного метра строящегося жилья.

Спрос на новостройки в регионах, подпадающих под расширенные условия «Семейной ипотеки» (как указали аналитики, данные по Еврейской автономной и Магаданской областям, Ненецкому и Чукотскому АО не приводятся, поскольку сделки на первичном рынке отсутствуют):

  • Доля первичного жилья в ипотечных сделках Сбера в регионах, соответствующих новым условиям «Семейной ипотеки», в январе — июне 2024-го (в %). Изменение с января — июня 2023-го (указано в процентных пунктах). Не приводятся данные по Еврейской автономн © Фото пресс-службы Сбера
    Доля первичного жилья в ипотечных сделках Сбера в регионах, соответствующих новым условиям «Семейной ипотеки», в январе — июне 2024-го (в %). Изменение с января — июня 2023-го (указано в процентных пунктах). Не приводятся данные по Еврейской автономн © Фото пресс-службы Сбера

По данным Сбера за первое полугодие 2024 года, доля новостроек в общем количестве выданных кредитов в исследуемых регионах достигла 19%, что на 5,1 п.п. больше, чем в январе-июне прошлого года.

По доле первичного рынка в общей структуре выдач лидируют Адыгея (46,3%), Чувашия (39,9%), Псковская область (38,5%), Тыва (37,3%), Марий Эл (36,4%), Курганская (34,4%) и Кировская (30,5%) области. Эксперты отмечают, что по сравнению с первым полугодием 2023 года доля первичного рынка в этих субъектах выросла на 10 п.п. и больше.

Заместитель управляющего Адыгейским отделением ПАО Сбербанк Асхад Дышеков отметил, что за первое полугодие 2024-го в Адыгее доля выданных кредитов на новостройки в общей структуре ипотек выросла на 10 п.п., до почти половины всего объема. «Мы объясняем столь высокий темп роста активными темпами строительства новых ЖК. Застройщики видят большой инвестиционный потенциал в строительстве жилья в республике: только за прошлый год Сбер принял 10 решений о финансировании недвижимости в республике на сумму 9,3 млрд руб», — добавил Дышеков.

Практически во всех исследуемых субъектах новостройки стали более востребованными. Исключения — республики Алтай (-10,1 п.п.), Хакасия (-10 п.п.), Коми (-9,7 п.п.) и Ингушетия (-2 п.п.). Аналитики Домклик считают, что снижение востребованности первичного жилья в этих регионах вызвано прежде всего оттоком покупателей на рынок строящегося жилья (ИЖС).

Доля «Семейной ипотеки» в регионах, подпадающих под расширенные условия программы:

  • Доля «Семейной ипотеки» в ипотечных сделках Сбера в регионах, соответствующих новым условиям льготной программы, в январе — июне 2024-го (в %). Изменение с января — июня 2023-го (в п.п.). © Фото пресс-службы Сбера
    Доля «Семейной ипотеки» в ипотечных сделках Сбера в регионах, соответствующих новым условиям льготной программы, в январе — июне 2024-го (в %). Изменение с января — июня 2023-го (в п.п.). © Фото пресс-службы Сбера

Аналитики отмечают, что в первом полугодии 2024-го суммарно на изученные регионы пришлось 11,1% всех «Семейных ипотек» в РФ. При этом доля выдач по программе относительно общего количества ипотек в изученных регионах выросла до 15,8% (+4,9 п.п. с первого полугодия 2023 года).

Наиболее востребованной программа оказалась в Адыгее (35,8% сделок в регионе), Чувашской Республике (31%) и Республике Марий Эл (30,9%).

Доля сделок по «Семейной ипотеке» увеличилась в большинстве субъектов, больше всего — в Севастополе (+21,3 п.п. с января — июня 2023 года), Калмыкии (+18,7 п.п.) и Марий Эл (+11,7 п.п.). Однако в пяти регионах доля сделок по программе снизилась: в Тыве (-15,6 п.п.), Хакасии (-4,1 п.п.), Алтае (-3 п.п.), Ингушетии (-1,6 п.п.) и Ненецком автономномокруге (-0,3 п.п.).

Особенности первичного рынка в регионах, подпадающих под расширенные условия:

  • © Фото пресс-службы Сбера
    © Фото пресс-службы Сбера

Практически во всех регионах с расширенными условиями по «Семейной ипотеке» медианная стоимость квадратного метра в новостройке ниже средней по стране (181,1 тыс. рублей). Исключение — Карачаево-Черкесии (225,9 тыс.). Минимальные значения отмечают в Калмыкии (77,8 тыс.), Оренбургской (81,9 тыс.) и Псковской (82 тыс.) областях.

Методика расчета

В рамках исследования для выделенных регионов эксперты рассчитали долю первичного рынка в общем количестве выдач Сбера и долю «Семейной ипотеки» в общем количестве ипотек. Аналитики рассматривали данные за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

Эксперты также изучили объявления о продаже недвижимости в заданных субъектах и оценили долю первичного рынка (количество выставленных квартир в новостройках относительно общего числа предложений в регионе) и стоимость квадратного метра строящегося жилья (медианное значение за II квартал 2024-го).

Расчеты основаны на анализе объявлений на сайте «Домклик».

Как писали Юга.ру, цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в 3 раза за 5 лет, а Краснодар и Сочи возглавили рейтинг по росту цен на вторичное жилье.

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