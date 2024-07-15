Цифровая копия человека и эффект мотылька. На кинофестивале в горах Сочи ученые расскажут о достижениях науки

С 25 по 28 июля показы фильмов фестиваля научного кино «ФАНК Уикенд» на курорте «Роза Хутор» будут сопровождать выступления ведущих российских ученых (18+)

Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) объединяет кинематографистов, ученых, исследователей, популяризаторов науки и художников для развития научного кино и поиска интересных форм донесения научных знаний до широкой аудитории. За 9 лет работы кинопоказы ФАНК прошли в 228 городах, 115 сёлах, 32 поселках. 6 320 показов собрали 300 000 зрителей.

В 2024 году все кинопоказы пройдут в лектории горного клуба «Спорт-марафон» на курорте «Роза Хутор» (улица Набережная Панорама, 4). Вход свободный, но нужно зарегистрироваться на сайте csff.ru/wknd.

Особенность «ФАНК Уикенд» — в сочетании кинопоказов с «живыми» дискуссиями с авторитетными учеными, которые знакомят зрителей с последними достижениями науки в России и за рубежом. Партнером кинофестиваля в этом году вновь стал научный центр «Идея», учредитель конкурса для аспирантов в области нейронаук, базовая организация кафедры блокчейн МФТИ.

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Научный директор центра, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Тагир Аушев отметил, что в этом году «Идея» запустила четвертую очередь конкурса на открытие аспирантских позиций. На полученные гранты победители смогут пригласить в аспирантуру лучших выпускников магистратур для работы над заявленными исследованиями.

«Грант позволяет аспиранту получать достойную стипендию и заниматься наукой, не отвлекаясь на поиски финансирования. Таким образом, мы уже на входе в аспирантуру предлагаем аспиранту конкурентные на мировом уровне условия. Нам кажется важным не только сам факт выделения финансирования, но и механизмы их распределения среди наиболее талантливых и мотивированных учёных. Научное кино для нас — это способ не только доносить знания, но и вдохновлять молодых людей на занятия наукой теми историями, которые положены в основу современной научной документалистики. Нам близок такой подход, поэтому мы бы хотели поддержать кинофестиваль научного кино и в этом году», — пояснил Аушев.

25 июля фестиваль откроет российская премьерам фильма «Ноктюрны» (Индия,США). Он показывает, как ученые наблюдают за невидимым миром мотыльков, надеясь разгадать тайны нашей планеты. О том, какая здесь может быть взаимосвязь, расскажет заместитель директора по экологическому просвещению Кавказского биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова Ольга Пегова: «Этот фильм отлично иллюстрирует работу по изучению животных и изменений климата. Мы поговорим об искусстве наблюдений в природе, вдохновимся горными лесами Гималаев и удивительными бражниками, которых, кстати, можно встретить и у нас на Кавказе».

26 июля на «ФАНК Уикенд» покажут альманах «Идеи и технологии, меняющие мир». Помимо прочего он включает две короткометражки, снятые при поддержке научного центра «Идея», — об истоках технологии блокчейн и о лечении болезни Паркинсона. Последняя снята с участием грантополучателя конкурса для аспирантов научного центра «Идея», кандидата биологических наук, заведующего лабораторией клеточной нейрофизиологии человека ФИЦ ХФ РАН Алексея Седова. После показа он расскажет о том, как наука ищет решения для борьбы с болезнью Паркинсона.



Метод, над которым работает Седов, заключается в воздействии импульсным электрическим током на определенные структуры головного мозга, участвующие в управлении движениями, поддержании мышечного тонуса и позы. Документальная лента Альманаха повествует об этом всего 10 минут, но максимально эмоционально показывает, как благодаря науке человек избавляется от мучительных симптомов.

27 июля пройдет показ фильма «Вечный ты» — о том, как стартапы используют искусственный интеллект для создания аватаров для общения с близкими после смерти. Это лента о пронзительных историях стремления к бессмертию и сложных последствиях коммерциализации этой мечты. В обсуждении после показа поучаствует Илья Ларин, научный сотрудник университета «Сириус», аспирант, победитель и призер международных конкурсов и конференций. Он работает с искусственным интеллектом в направлении компьютерного зрения.



«Действительно, современные технологии позволяют собирать большие объемы данных об индивидууме — его сообщения, письма, видео, голосовые записи. На основе этого можно создать чат-бот или 3D-аватар, который будет очень похож на ушедшего человека и способен имитировать его манеру общения и поведение. Но, как показывает пример из фильма, такие «оживленные» цифровые копии могут начать вести себя непредсказуемо и даже пугающе. Ведь они не являются полноценным сознанием, а всего лишь имитацией на основе собранных данных. Они могут начать выдавать вещи, которые при жизни человек никогда бы не сказал», — подчеркивает Илья Ларин.