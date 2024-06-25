Мир мотыльков, идеальная еда, бессмертные аватары. В июле в горах Сочи бесплатно покажут научное кино

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Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Скриншот из трейлера фильма «Ноктюрны» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Скриншот из трейлера фильма «Ноктюрны» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

С 25 по 28 июля на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд» (18+)

На горном курорте покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о науке и технологиях, искусственном интеллекте, нейросетях, изучении мозга, истории архитектурных новаций, удивительной красоте биоразнообразия и сбалансированном питании. 

На фестивале впервые в России состоятся две кинопремьеры 2024 года: «Ноктюрны» (совместное производство Индии и США) и «Идеальная еда — секреты средиземноморской диеты» (Греция).

Все кинопоказы пройдут в лектории горного клуба «Спорт-марафон» («Роза Хутор», Набережная Панорама, 4). Вход свободный, но нужно зарегистрироваться на сайте csff.ru/wknd.

Программа фестиваля

  • 25 июля в 17:30 — открытие фестиваля и российская премьера фильма «Ноктюрны» (2024 год, Индия, США). Режиссеры: Анупама Шринивасан и Анирбан Датта.

«Ноктюрны» — это чувственное путешествие в невидимый мир мотыльков. Несмотря на то, что их жизнь измеряется часами, наблюдение за ними может привести к разгадке тайн нашей планеты. После просмотра состоится дискуссия с заместителем директора по экологическому просвещению Кавказского биосферного заповедника Ольгой Пеговой. 

  • 26 июля в 16:00 — показ фильма «Мельников» (2023 год, Россия), режиссер — Марина-Мария Мельник.

Захватывающая история о выдающемся советском архитекторе Константине Мельникове, которым восхищался главный европейский архитектурный авангардист Ле Корбюзье. 

Картину представит режиссер-документалист Марина-Мария Мельник, лауреат XXII кинофестиваля «Золотой Орел» за лучший неигровой фильм «Мельников».

  • 26 июля в 19.00 — фильм «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир», (2023 год, Альманах второй Лаборатории научного кино ФАНК). 

Режиссеры и ученые объединились, чтобы показать: мир науки и технологий меняется, открывая новые возможности. Объектами изучения молодых режиссеров стали исследования в области медицины, термоядерной энергетики, гуманитарных наук, экологии.

После показа пройдет дискуссия с Алексеем Седовым, заведующим Лабораторией клеточной нейрофизиологии человека ФИЦ РАН, грантополучателем программы «Мозг» научного центра «Идея». Ученый является героем одного из фильмов Альманаха — «Сигнал/шум». Он рассказывает о методе нейрохирургического лечения болезни Паркинсона при помощи воздействия импульсного электротока на определенные структуры головного мозга.

  • 27 июля в 18.00 — показ фильма «Вечный ты» (2024 год). Режиссеры — Ханс Блок и Моритц Ризевик.

Стартапы используют искусственный интеллект для создания аватаров, позволяющих общаться с близкими после смерти. Пронзительные истории стремления к бессмертию и сложные последствия коммерциализации этой мечты.

После показа фильм гости обсудят фильм с Ильей Лариным, научным сотрудником университета «Сириус», победителем и призером международных конкурсов и конференций, обладателем именных стипендий. Он работает с искусственным интеллектом в направлении компьютерного зрения.

  • 28 июля в 18.00 — показ фильма «Идеальная еда — секреты средиземноморской диеты» (2024 год, Греция). Режиссер — Александрос Меркурис. Картина впервые будет показана в России. 

Диета небогатого жителя Крита оказалась удивительно здоровой и сбалансированной. В 60-е годы прошлого века мужчины на Крите сталкивались с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на 90% реже, чем их американские сверстники. Ученые-диетологи и прославленные повара путешествуют по всему миру, исследуя рацион современных людей в Европе и на других континентах, наиболее популярные продукты и их влияние на состояние здоровья людей. 

После показа фильм обсудят известный шеф-повар, телеведущий, гастрономический амбассадор горного курорта «Роза Хутор» Марк Стаценко и главный врач клиники превентивной медицины Rosa Springs, диетолог Елена Давыдова. 

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Кино и йога на берегу озера:

«ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» — это новый формат традиционного фестиваля «ФАНК», который с 2016 года проходит под эгидой Министерства культуры России в разных регионах страны, охватывая более чем 200 городов и сел. Его особенность — сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий. 

«ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» проходит при поддержке компании «Интеррос», курорта «Роза Хутор», при партнерском участии научного центра «Идея» и горного клуба «Спорт-Марафон».

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 30 июня пройдет спецпоказ приквела сериала «Твин Пикс», снятого Дэвидом Линчем.

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