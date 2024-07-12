Пользователей соцсетей с ежедневной аудиторией свыше тысячи человек обяжут сообщать в Роскомнадзор сведения о себе

11 июля пресс-служба Роскомнадзора сообщила «Российской газете», что ведомство планирует требовать сведения у аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых превышает 1 тыс. человек.

Сотрудники РКН напомнили, что «согласно ч. 2 ст. 10 закона № 149-ФЗ информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации». По мнению пресс-службы регулятора, это требование касается и личных аккаунтов в соцсетях, но сейчас почти не выполняется.

Чтобы исправить нынешнюю практику, РКН намерен конкретизировать требование, распространив его «распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает 1 тыс. человек».

Такие пользователи будут обязаны сообщать регулятору свои ФИО и контакты «для направления юридически значимых сведений». Пресс-служба уточнила, что «это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации».