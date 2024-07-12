Роскомнадзор планирует требовать данные у блогеров с аудиторией более тысячи человек в сутки. Эксперты заметили, что мера уведет рынок в серую зону
Пользователей соцсетей с ежедневной аудиторией свыше тысячи человек обяжут сообщать в Роскомнадзор сведения о себе
11 июля пресс-служба Роскомнадзора сообщила «Российской газете», что ведомство планирует требовать сведения у аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых превышает 1 тыс. человек.
Сотрудники РКН напомнили, что «согласно ч. 2 ст. 10 закона № 149-ФЗ информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации». По мнению пресс-службы регулятора, это требование касается и личных аккаунтов в соцсетях, но сейчас почти не выполняется.
Чтобы исправить нынешнюю практику, РКН намерен конкретизировать требование, распространив его «распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает 1 тыс. человек».
Такие пользователи будут обязаны сообщать регулятору свои ФИО и контакты «для направления юридически значимых сведений». Пресс-служба уточнила, что «это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации».
«Власть навязывает забвение как норму»:
Сотрудники РКН добавили, что намерены запретить компаниям РФ распространять рекламу в аккаунтах, которые не сообщили о себе ведомству.
Из нынешних заявлений РКН неясно, с помощью каких инструментов ведомство обяжет считать суточную аудиторию.
Также 11 июля замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал намерение Роскомнадзора в своем телеграм-канале с ником webstrangler. Он заявил, что «2024 год станет поворотным в борьбе с анонимностью в интернете».
В то же время Ассоциация блогеров и агентств сочла предлагаемые требования нецелесообразными:
«Рычагом давления за несоблюдение закона станет запрет размещать рекламу в таких каналах. Однако обойти это правило возможно, проводя сделки в криптовалюте, что не решит проблему, а создаст условия для ухода рынка в «серую» зону».
Как сообщали Юга.ру, в 2023 году Генпрокуратура и Роскомнадзор заблокировали около 70 тыс. интернет-ресурсов.