В парке «Краснодар» бесплатно покажут мультики и корейский сериал

В парке «Краснодар» 12 июля можно бесплатно посмотреть российские мультфильмы и корейский сериал (12+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 12 июля серию бесплатных кинопоказов в амфитеатре. Так, с 15:00 по 17:00 можно будет посмотреть мультфильмы «Малышарики», «Клуб Вопросики», «Тима и Тома».

С 19:30 будут показывать две серии южнокорейской дорамы «Всё, что мы любили». Старшеклассники Ко Ю и Ко Джун-хи — лучшие друзья. Первый привык вступаться за неконфликтного ботаника. Но немногие знают, что застенчивый Ко Джун-ху спас жизнь Ко Ю, пожертвовав свою почку. Теперь юноша здоров, но столкнулся с синдромом клеточной памяти.