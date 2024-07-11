В парке «Краснодар» бесплатно покажут мультики и корейский сериал

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В парке «Краснодар» 12 июля можно бесплатно посмотреть российские мультфильмы и корейский сериал (12+)

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал на 12 июля серию бесплатных кинопоказов в амфитеатре. Так, с 15:00 по 17:00 можно будет посмотреть мультфильмы «Малышарики», «Клуб Вопросики», «Тима и Тома». 

Читайте также:

С 19:30 будут показывать две серии южнокорейской дорамы «Всё, что мы любили». Старшеклассники Ко Ю и Ко Джун-хи — лучшие друзья. Первый привык вступаться за неконфликтного ботаника. Но немногие знают, что застенчивый Ко Джун-ху спас жизнь Ко Ю, пожертвовав свою почку. Теперь юноша здоров, но столкнулся с синдромом клеточной памяти.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» 5 июля открыли дубовую аллею — это первая локация «Парка облаков». Старую лесополосу на улице Тихорецкой превратили в новую прогулочную зону, где много деревьев, зелени и дорожек.

Афиша Дети Кино Кинопрокат Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения

Новости

В парке «Краснодар» бесплатно покажут мультики и корейский сериал
В Ростове-на-Дону пройдет благотворительный забег. В Краснодаре, Новороссийске и Туапсе его тоже можно пробежать — онлайн
В электричках Махачкала — Дербент появился бесплатный аудиогид. Пассажирам будут рассказывать про местные достопримечательности
Из Ростова-на-Дону начнут ходить автобусы в Грузию
В Краснодаре на углу улиц Северной и Тургенева ограничат движение транспорта почти на месяц
Города и станицы Краснодарского края вошли в топ-10 самых жарких мест России

Лента новостей

Реклама на сайте