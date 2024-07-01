Уралсиб дарит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка. Как получить бонус?

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Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб запустил акцию «Признательность пенсионерам»: за перевод пенсии на карту «Мир» Уралсиба клиенты получат 3000 рублей

Акция пройдет с 1 июля по 30 сентября 2024 года.

Для получения денежного бонуса нужно:

  • подать заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Уралсиба, Социальном фонде России, МФЦ или на сайте «Госуслуг»)
  • с 1 июля по 31 августа 2024 года включительно получить первую пенсию на карту;
  • совершить одну покупку по карте на любую сумму.

Подарочные 3000 рублей придут на карту в месяце, следующем за месяцем поступления первой пенсии.

В Краснодарском крае женщины копят вдолгую в три раза чаще мужчин:

Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Уралсиба или на новую карту «Почетный пенсионер», которую можно открыть в любом отделении банка.

Преимущества банковской карты «Почетный пенсионер»**:

  • бесплатные обслуживание и снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров;
  • доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей*;
  • кешбэк до 3% на ежедневные покупки***.

Подробности об акции можно узнать на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.

** Тарифы по карте «Почетный пенсионер».

***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».

Как писали Юга.ру, кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших в стране.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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