Уралсиб дарит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка. Как получить бонус?
Банк Уралсиб запустил акцию «Признательность пенсионерам»: за перевод пенсии на карту «Мир» Уралсиба клиенты получат 3000 рублей
Акция пройдет с 1 июля по 30 сентября 2024 года.
Для получения денежного бонуса нужно:
- подать заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Уралсиба, Социальном фонде России, МФЦ или на сайте «Госуслуг»)
- с 1 июля по 31 августа 2024 года включительно получить первую пенсию на карту;
- совершить одну покупку по карте на любую сумму.
Подарочные 3000 рублей придут на карту в месяце, следующем за месяцем поступления первой пенсии.
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Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Уралсиба или на новую карту «Почетный пенсионер», которую можно открыть в любом отделении банка.
Преимущества банковской карты «Почетный пенсионер»**:
- бесплатные обслуживание и снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров;
- доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей*;
- кешбэк до 3% на ежедневные покупки***.
Подробности об акции можно узнать на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.
*При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.
** Тарифы по карте «Почетный пенсионер».
***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».
Как писали Юга.ру, кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших в стране.
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