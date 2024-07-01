Погода в Краснодаре: июль начнется с переменной облачности и жары 35 °С
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в начале июля
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в понедельник, 1 июля, в столице Кубани ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха 33-35 °С.
По данным синоптиков, в Краснодарском крае с 1 по 2 июля возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти с переходом на восточную 5-10 м/с, днем и вечером местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха 1 и 2 июля в регионе ночью 17-22 °С, местами в восточной половине края 12-17 °С. Днем на Кубани 29-34 °С, в юго-восточных предгорных районах 25-30 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 18-23 °С.
На Черноморском побережье в этот период прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром 2 июля кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти с переходом на южную 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.
Как писали ранее Юга.ру, депутат Госдумы предложил закрыть пляжи Краснодарского края и Севастополя рядом с военными и стратегическими объектами.
Власти Севастополя отреагировали на обращение чиновника и порекомендовали туристам отказаться от посещения некоторых пляжных территорий города. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пока не прокомментировал данное предложение.