Погода в Краснодаре: июль начнется с переменной облачности и жары 35 °С

По данным синоптиков, в Краснодарском крае с 1 по 2 июля возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти с переходом на восточную 5-10 м/с, днем и вечером местами порывы до 15 м/с.



Температура воздуха 1 и 2 июля в регионе ночью 17-22 °С, местами в восточной половине края 12-17 °С. Днем на Кубани 29-34 °С, в юго-восточных предгорных районах 25-30 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 18-23 °С.



На Черноморском побережье в этот период прогнозируют переменную облачность. Ночью и утром 2 июля кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти с переходом на южную 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.