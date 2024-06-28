Кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших в стране

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Вся Россия

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  • Деньги в кошельке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в кошельке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Портал Выберу.ру включил кредит банка Уралсиб в топ займов наличными за июнь 2024 года

В рейтинге рассматривали самые выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (по состоянию на 1 мая 2024-го).

В первую очередь аналитики учитывали:

  • размер процентной ставки и ежемесячных платежей;
  • сумму и срок кредитования;
  • полная стоимость кредита;
  • стоимость личного страхования (если оно необходимо);
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат.
  • разницу между минимальной  ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;
  • наличие опции понижения ставки;
  • возможность отсрочки платежа в первый месяц кредита;
  • возможность онлайн-оформления кредита и другиепараметры.

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Как отмечают в Уралсибе, кредит наличными — один из самых востребованных продуктов банка. Чаще других его выбирают жители крупных городов в возрасте 34-44 лет и заемщики старше 54 лет из небольших населенных пунктов. 

Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка или по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, ранее портал Банки.ру включил карту «120 дней на максимум» банка Уралсиб в шестерку кредиток с длинным грейс-периодом и высокой вероятностью одобрения.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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