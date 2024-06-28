Кредит наличными банка Уралсиб вошел в тройку лучших в стране

Портал Выберу.ру включил кредит банка Уралсиб в топ займов наличными за июнь 2024 года

В рейтинге рассматривали самые выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (по состоянию на 1 мая 2024-го).

В первую очередь аналитики учитывали: размер процентной ставки и ежемесячных платежей;

сумму и срок кредитования;

полная стоимость кредита;

стоимость личного страхования (если оно необходимо);

отсутствие комиссий и скрытых выплат.

разницу между минимальной ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;

наличие опции понижения ставки;

возможность отсрочки платежа в первый месяц кредита;

возможность онлайн-оформления кредита и другиепараметры.

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Как отмечают в Уралсибе, кредит наличными — один из самых востребованных продуктов банка. Чаще других его выбирают жители крупных городов в возрасте 34-44 лет и заемщики старше 54 лет из небольших населенных пунктов.

Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка или по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, ранее портал Банки.ру включил карту «120 дней на максимум» банка Уралсиб в шестерку кредиток с длинным грейс-периодом и высокой вероятностью одобрения.