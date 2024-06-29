Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссера Стэнли Кубрика

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 1 июля лекцию «Стэнли Кубрик: технологичность, перфекционизм и психологизм». На встрече участники раскроют особенности его киноязыка (использование симметрии, контраста и цветовой палитры для создания визуальных эффектов), разберут примеры новаторства и поговорят о влиянии режиссера на кинематограф.

«Один из первых независимых американских режиссеров и, без преувеличения, легенда мирового кинематографа. Фильмы Кубрика — шедевры, в которых визуальная роскошь сочетается с глубокими психологическими размышлениями, а технические инновации служат для раскрытия непростых тем», — считает Кира Кац.

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, узнать подробности можно по ссылке. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91.

Стэнли Кубрик считается одним из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX века. Он снял такие знаковые фильмы, как «Космическая Одиссея 2001», «Заводной апельсин», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка».

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в июле покажут концерт, балет, оперу и спектакль.