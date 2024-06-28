В Сочи две сезонные «Ласточки» возобновят маршруты с 1 июля

С 1 июля на участке «Роза Хутор» — Имеретинский курорт — «Роза Хутор» назначат два пригородных поезда

Пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что с 1 июля в Сочи два пригородных поезда возобновят свои маршруты. Они курсируют между «Розой Хутор» и Имеретинским курортом.

Электрички будут ходить по расписанию: № 6020/6019 Имеретинский курорт — «Роза Хутор», отправление в 18:34, а прибытие в 19:10;

№ 6018/6017 «Роза Хутор» — Имеретинский курорт, отправление в 19:22, прибытие в 19:57. С 1 апреля эти сезонные пригородные поезда были временно отменены. Возобновить их рейсы планировали только к концу ноября 2024 года.