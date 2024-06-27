В амфитеатре парка «Краснодар» бесплатно покажут комедию «Холоп»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» продолжается сезон летних кинопоказов на открытом воздухе (18+)

Парк «Краснодар» анонсировал на 28 июня показ отечественной комедии «Холоп» режиссёра Клима Шипенко 2019 года.

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Сюжет повествует о Грише, сыне богатого бизнесмена. Парня заставляют поверить в то, что он вернулся во времена крепостного права в России. Таким образом отец рассчитывает исправить его поведение.

Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин и Мария Миронова исполнили в фильме главные роли. Лента заработала в прокате 3,18 млрд рублей. В 2024 году вышло продолжение.

Начало показа в 19:30, вход свободный.

Как писали Юга.ру, краснодарский образовательный проект Renaissance анонсировал серию кинопоказов. 29 июня состоится просмотр ленты «CODA: ребенок глухих родителей», 30 июня — драмы «Рука Бога».

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В амфитеатре парка «Краснодар» бесплатно покажут комедию «Холоп»
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