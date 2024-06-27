Активисты Сочи предложили выпустить 10-тысячную купюру с изображениями известных мест курорта

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «КП-Сочи. Новости города»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «КП-Сочи. Новости города»

Сочинские активисты создали макет 10-тысячной купюры. Они планируют представить свой проект Банку России

27 июня в пабликах Краснодарского края появилась информация, что сочинские активисты создали макет 10-тысячной купюры с изображением курорта. На нем изображены выныривающие из моря дельфины, пальмы, ледовый дворец «Айсберг», Красная Поляна, морской порт.

Активисты намерены представить свой проект Банку России.

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Пользователи активно оставляют комментарии о макете банкноты, вот некоторые из них:

  • «Дельфины должны быть мертвыми тогда».
  • «Вместо «Айсберга» — «Фишт», и пару пробок где-то в середине».
  • «Взял в руки и ослеп от великолепия дизайна».
  • «А где бздыхи? Они же градообразующее составляющая».

Напомним, в 2023 году зампред ЦБ РФ Сергей Белов заявил, что Банк России до конца 2025 года не планирует увеличивать банкнотный ряд и выпускать купюру номиналом в 10 тыс. рублей.

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Активисты Сочи предложили выпустить 10-тысячную купюру с изображениями известных мест курорта
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